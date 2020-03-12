Дочка Анастасії Заворотнюк Анна у соціальних мережах розповіла подробиці про маму

Анна опублікувала в мережі свою фотографію. Вона була в кофтині з досить пристойним декольте. Волосся вона зібрала у дві кіски. Але більш важливим були її слова під публікацією, ніж знімок. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"До останніх кількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася в своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і змінювати своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не приведи Господь коли небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити", - написала Анна.

Вона додала, що вона дійсно вирішила вихлюпувати свої думки читачам. Адже вони моляться за її маму, а це багато значить для дівчини.

"Можу сказати, що мені дійсно захотілося вихлюпувати свої думки вам. Намагаюся знайти точку опори, і відчуваю, що ви мені в цьому допомагаєте своєю віддачею, теплими словами та молитвами за мою найкращу на світі маму. Чи цікаво вам далі буде читати мої думки і роздуми про самих різних темах,проблеми? Мріяти разом? Ви знайшли цей «коннект» з моїм внутрішнім світом? Чи буде вам цікаво читати далі про мене і більше дізнаватися один одного?", - сказала Ганна.

Раніше ми повідомляли, що 24-річна Заворотнюк Ганна, дочка відомої актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже рік бореться з раком, поділилася потаємними думками про дитинство і бажання мати машину часу.

Дівчина зворушила мережа емоційним постом в Instagram, в якому зізналася, що не може більше "придушувати негативні думки". Аня поділилася кількома фото: як вона виглядає зараз і якою була в дитинстві.

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