Дочка Анастасії Заворотнюк Анна вирішила поділитися особистим в соціальній мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Ганна розповіла про своє минуле.

За її власними словами, вона була нестерпною підлітком, просто маленькою оторвою.

«Мені постійно хотілося мінятися, я робила пірсинг, набила 2 тату (від однієї з яких зараз болісно позбавляюся, другу дуже люблю), фарбувала пасма волосся у синій колір, повністю фарбувалася в блондинку, робила каре, потім фарбувалася в чорний. Я навіть не уявляю як всі ці експерименти витримала моя шевелюра і мої близькі, особливо дідусь», - розповіла Ганна.

У підлітковому віці вона встигла побувати готом, великою прихильницею аніме, а потім настав «спортивний» період.

«Я стала скейтершей, так і не навчившись робити трюки, просто іноді брала його з собою в школу, потім мені подарували кислотно зелений bmx, для тих хто не знає, це особливий вид велосипеда, він відрізняється меншим розміром, ніж звичайний великий і має абсолютне відсутня підвіски 🚲 щастя моєму не було меж, на жаль з трюками все ще була біда, але з яким же задоволенням і відчуттям власної «крутості» я розтинала на ньому по околицях», - розповіла дівчина.

Визнання вразило її фоловерів.

«Я навіть не можу уявити, що це все ти», «Навіть не віриться, що ви були такий», «Важко в це віриться😂 Ви ж зараз Леді в платтячку)», - пишуть в коментарях.

Також там Ганну запитали мала вона кумирів в дитинстві.

«Мама завжди була моїм кумиром», - відповіла дівчина.

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