Донька Анастасії Заворотнюк Ганна розповіла фанам артистки, в якому стані зараз знаходиться її мати

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram. Зокрема у своєму новому пості Ганна розповіла про своє минуле, мовляв була важким підлітком, і відповідаючи на запитання шанувальників Анастасії в коментарях сказала, що її родині сподівається на краще.

«Анна, скажіть будь ласка, матусі краще?», - пише одна з прихильниць Анастасії в мережі, на що її старша дочка відповіла:

«Так. Ми боремося, молимося і лікуємося».

Як відомо, у соціальних мережах ходить все більше інформації про те, що популярна актриса Анастасія Заворотнюк померла через важку хворобу.

За інформацією журналістів, "прекрасна няня" могла померти ще кілька місяців тому.

Однак, як стверджують джерела, сім'я тримає у таємниці цю страшну новину.

"Познайомився днями з одним чуваком, в силу своєї професії він крутиться серед російських зірок. Розповідає: типу Заворотнюк померла ще три місяці тому, заповідала, щоб поховали таємно і оприлюднили лише через півроку", – йдеться у повідомленні 31tv.

Інсайдер також додав, що незважаючи не неприродність і безглуздя такого «заповіту», відсутність інформації про стан актриси насторожує. Інформація була розміщена ще в в січні, відповідно, якщо слух правдивий, то з моменту смерті зірки «Моєї прекрасної няні» минуло вже п'ять місяців.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, а родичі Анастасії Заворотнюк продовжують зберігати мовчання з моменту "зникнення" актриси.

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