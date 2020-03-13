Донька Анастасії Заворотнюк Ганна розповіла фанам артистки, в якому стані зараз знаходиться її мати 

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram. Зокрема у своєму новому пості Ганна розповіла про своє минуле, мовляв була важким підлітком, і відповідаючи на запитання шанувальників Анастасії в коментарях сказала, що її родині сподівається на краще.

«Анна, скажіть будь ласка, матусі краще?», - пише одна з прихильниць Анастасії в мережі, на що її старша дочка відповіла:

«Так. Ми боремося, молимося і лікуємося».

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Хотите узнать ещё немного о моем «рок-н-ролльном прошлом?» 🎸 Будучи подростком я была невыносимым ребёнком, просто маленькой оторвой 🔥 мне постоянно хотелось меняться, я делала пирсинг, набила 2 тату (от одной из которых сейчас мучительно избавляюсь😹, вторую очень люблю), красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в чёрный. Я даже не представляю как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, ОСОБЕННО дедушка👩🏻‍🎤 как я упомянула в посте ранее, я успела побывать готом, была большой поклонницей аниме (я кстати до сих пор его смотрю), затем наступил мой «спортивный» период. Я стала скейтершей, так и не научившись делать трюки,просто иногда брала его с собой в школу 🛹, затем мне подарили кислотно зелёный bmx, для тех кто не знает, это особый вид велосипеда, он отличается меньшем размером, чем обычный велик и имеет абсолютное отсутствует подвески 🚲 счастья моему не было предела, к сожалению с трюками все ещё была беда, но с каким же наслаждением и ощущением собственной «крутости» я рассекала на нем по окрестностям💥 Расскажите, а какие у вас были увлечения и сумасшедшие поступки в подростковом возрасте?

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Як відомо, у соціальних мережах ходить все більше інформації про те, що популярна актриса Анастасія Заворотнюк померла через важку хворобу.

За інформацією журналістів, "прекрасна няня" могла померти ще кілька місяців тому.

Однак, як стверджують джерела, сім'я тримає у таємниці цю страшну новину.

"Познайомився днями з одним чуваком, в силу своєї професії він крутиться серед російських зірок. Розповідає: типу Заворотнюк померла ще три місяці тому, заповідала, щоб поховали таємно і оприлюднили лише через півроку", – йдеться у повідомленні 31tv.

Інсайдер також додав, що незважаючи не неприродність і безглуздя такого «заповіту», відсутність інформації про стан актриси насторожує. Інформація була розміщена ще в в січні, відповідно, якщо слух правдивий, то з моменту смерті зірки «Моєї прекрасної няні» минуло вже п'ять місяців.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, а родичі Анастасії Заворотнюк продовжують зберігати мовчання з моменту "зникнення" актриси.

заворотнюк

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі

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