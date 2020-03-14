Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, записала видео, где похвасталась внешностью

Модель часто публикует снимки и видео, на которых демонстрирует всю свою красоту, пишет Politekа.net. На одном из последних видео дочь Добкина сняла свое лицо и прическу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Алла трогала себя за пышные волосы и смотрела в камеру. Девушка не улыбалась, а просто водила камерой, чтобы лучше снять себя.

В посте Алла рассказала о весеннем перевоплощении. И обратилась к подписчицам, которым она и один из салонов красоты могут помочь воплотить желание измениться.

За 14 часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Срочно нужно освежиться после рождения ребёнка 🙃 ", "И для Харькова хотим такой подарок 💝", "Весна - время, когда хочется расцветать и становиться ещё более прекрасными 😍", "очень хочется обнулиться после зимы, стрессов и общей паники", "Хочу перемен))", "Хочется встречать весну красивой🙌🏻", "Какая классная новость! В силу последних новостей( карантин) хочется поднять себе настроение❤️.", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина позировала в белых штанах и черном пиджаке. Под ним можно увидеть футболку или майку.

Образ Добкина дополнила пышной укладкой волос и кроссовками. Фото делала дочь политика в зеркало на телефон.

На фоне можно увидеть стелажи, столики и другие элементы интерьера салона красоты.

"Ну красиво же", - написала Алла под фото.

Ранее сообщалось, что дочь Михаила Добкина представила в своем Инстаграм кадры, где она красуется перед зеркалом в откровенном наряде.

Алла позировала, вероятно, в уборной и при этом забросила свою ногу куда повыше. Видимо для того, что показать всю красоту ее золотистого наряда. Платье модели сияло ярче золота, а образ Аллы дополнила пышная укладка и яркий макияж.

Напомним также, что дочь Добкина красовалась в наряде розового цвета с глубким V-образным вырезом на груди и цепочкой поверх, а также литых пиджаке и брюках.

Модель позировала с телефоном у зеркала и пребывала в прекрасном расположении духа.

Напомним, пышногрудая дочь Добкина покрутила эффектным декольте перед зеркалом

А еще Politeka писала, что горячая дочь Добкина показала, как выглядит без макияжа

Также Politeka сообщала, что горячая дочь Добкина подчеркнула прелести глубоким декольте, вот это формы