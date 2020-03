View this post on Instagram

Пост для девочек 🖤 ⠀ Дорогие мои, мне так понравилось читать Ваши комментарии о мечтах, многие Ваши мечты были связаны с красотой, стилем, перевоплощением. Я хочу порадовать одну из своих подписчиц 💞 Я совместно с @kattann.beauty весеннее перевоплощение🔥 Если ты давно хотела что-то изменить во внешности, освежить свой образ, внести яркие акценты - первоклассные мастера @kattann.beauty помогут тебе это воплотить🙏🏼 Условия очень простые: 🌸 Ты из Киева 🌸 Быть подписанным на меня и на @kattann.beauty 🌸 Напиши в комментариях, почему именно ты должна выиграть перевоплощение? 🌸 Отметь под этим постом своих трёх подружек ⠀ Счастливицу мы объявим 17.03❤️ ⠀ Ваша А💋