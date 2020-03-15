Российский танцор Сергей Глушко, который является супругом певицы Наташи Королевой, показал фрагмент своего пикантного шоу

Как передает Politeka.net, артист поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Тарзан поделился с фолловерами кадрами на которых шагали "жрецы" в алых балахонах, а в воздухе повис молодой подкачанный и полуголый парень в кожаном наряде с шипами и цепями.

Кроме того, Тарзан порадовался, что даже коронавирус не помеха аншлагу в постановке с его участием и покрасовался с букетом цветов, в кепи и необычном джинсовом наряде в лифте - артист сделал типичное сэлфи.

Публика в восторге от увиденного, точнее - ее половина, другая же свирепствует и не понимает откровенных "изысков" Тарзана на сцене.

Ранее мы сообщали, команда поздравила Тарзана запоминающимся тортом в честь 50-летия. Сладкий шедевр украсили искусно выполненная фигурка танцора в одном из его диких образов, а также фигурки обнаженных девушек. Торт вынесли с зажженными мини-фейерверками под шумные поздравления с днем рождения.

"Сережа, а кто тебя сладкого сожрал?!!! Особенно попу с хвостиком!!! Торт шедевральный!"; "50 лет ) а в душе 20😂👍 с днём рождения"; "Самое сладкое досталось Королевой?"; "Очень круто! И совсем не пошло. Я бы с удовольствием посмотрела данное действие воочию 👍💐", - писали в комментариях.

Напомним, что Наташа Королева поразила откровением о сыне, звездные родители не помеха: «Я знаю, что он…».

Как сообщала Politeka, мама Тарзана пришла в ужас от гламурной Наташи Королевой: "Хваталась за сердце".

Также Politeka писала, что Наташа Королева без стыда показала, чем покорила Тарзана: «18-летние позавидуют», жаркие кадры.