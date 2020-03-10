Российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, помпезно отметил 8 марта свое 50-летие

Как передает Politeka.net, артист поделился видео в микроблоге в Инстаграм со своего юбилейного шоу. Так, муж певицы Наташи Королевой, Тарзан, устроил небывалое зрелище, без тени смущения посветив мышцами в костюме ангела и индейца. Кроме того, он показал, как его поздравляла команда - тортом с неприличным подтекстом. На сладком шедевре полуголая фигурка самого Тарзана, а также нескольких раздетых девиц. Все это действо сопровождали мини-фейерверки и шумные поздравления с днем рождения (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Поклонники засыпали артиста комплиментами и всяческими пожеланиями. Большинство остались в восторге от шоу Тарзана. Однако, нашлись и те, которые предполагают, что Сергею пора бы уже "на пенсию".

"Други! Спасибо всем за поздравления! Люблю ВАС! Искренне ВАШ!❤❤❤

А торт какой бомбический! #тарзан #тарзаншоу #деньрождения", - подписал кадры артист.

"Сережа, а кто тебя сладкого сожрал?!!! Особенно попу с хвостиком!!! Торт шедевральный!"

"50 лет ) а в душе 20😂👍 с днём рождения"

"Самое сладкое досталось Королевой?"

"Очень круто! И совсем не пошло. Я бы с удовольствием посмотрела данное действие воочию 👍💐"

"Смотрела и ржала))). Было почему-то смешно🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉. Надо совместное шоу с Волочковой. Будет бомба🤩🤩🤩🤩🤩"

"С Бубнами отменно вышло!!! Очень мне понравилось!))) прям музыка для ушей))))))))👍🏻🤣"

"Фуууу, дёшево, пошло...лучше бы в фильме каком-нибудь серьезном снялся. Под 50 лет, а все своим пис*ном машет...отвратительно."

"Автор и режиссёр, видимо, сам Тарзан. Из 90-х вообще не выехали, невкусно и пошло"

Ранее мы сообщали, Тарзан поделился в своем Инстаграм кадрами со съемок шоу "Студия Союз", в котором принял участе вместе с женой. Танцор предстал в темных штанах и белой футболке, а Королева в штанах со смайликами и желтом реглане с мультяшным принтом. Забавная прическа с двумя гульками дополнила "детский" образ Наташи. Правда, вели они себя с мужем отнюдь не по-детски. На одном из кадров их запечатлели во время поцелуя в губы. На остальных снимках видно, что парочке было очень весело: певица по большей части просто улыбалась, а вот Тарзан озорничал, активно жестикулируя руками и подскакивая на месте.

Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".

А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".

Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".