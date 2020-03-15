Российский певец Филипп Киркоров растит 8-летнюю дочь Аллу-Викторию и 7-летнего сына Мартина-Кристина

Стоит отметить, что мальчик растет настоящим красавчиком, у него уже имеется собственный аккаунт в Инстаграм, где он и делится периодически яркими фото. Однако, скорее всего, вся эта активная жизнь детей в соцсетях транслируется самым Филиппом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на его Instagram-пост.

Так на новом фото, сын Киркорова предстал в стильном костюмчике и в жизнеутверждающей обстановке - на фото желтых стен студии. Паренек позировал в цветастом, будто бы из разных лоскутков, пиджаке, джинсиках и кедах. При этом звездный отпрыск уверенно смотрел в объектив камеры, сидя на пуфике.

Под снимком Мартина-Кристина масса комментариев:

«Какой красивыййй😍, весь в папу ❤️»

«Мартину нужно в кино сниматься с его внешностью 😍»

«Чудесный мальчик!!! Само обаяние!!! Восторгаюсь всегда!!!👏👏👏»

«Филя, сильно похож на папу будь здоров и счастлив.»

Сам мальчик подписал свой снимок так:

«Невозможно уйти от солнца, если оно внутри☀🐥🌟🦁🌼🍋».

Ранее Киркоров позировал в чем-то напоминающее свитер, а также оранжевой футболке. Образ он дополнил белыми штанами. Филипп с детьми пошел на выставку, где смотрел картины известного художника. На кадрах можно увидеть, как семейство гуляет по галерее.

"Решили всей семьей проникнуться творчеством Сальвадора Дали и отправились на выставку в Манеже - «Сальвадор Дали. Магическое искусство». тобы приобщиться к чувству сколь прекрасного, столь и сюрреалистического... Хотя в нашей жизни и так много сюра 🦠 Но дети получили невероятное удовольствие и я даже удивился от их глубоких вопросов о символах и знаках в творчестве Дали и о его отношениях с Галой...👌🏼 Так масштабно художник еще никогда в России не выставлялся. Так что отправляйтесь в Манеж! За искусством! За прекрасным! Стоит того!", - написал Киркоров.

Фанаты успели посмотреть ролик более 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Филипп, здравствуйте))), как же приятно видеть Вас вместе с детками, с папой, Мари Филипповной и дядей- Вы Невероятные!!! Филипп, Вы Восхитительный папа!!! Спасибо Вам Огромное за Красивые сторис и видео, что показали нам эту Необычную выставку!!! Мы Вас Обожаем!!!".

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