Известная певица Леди Гага самоизолировалась дома из-за эпидемии коронавируса

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Артистка призналась, что по совету врачей решила оставаться дома, чтобы переждать вспышку эпидемии. Она полностью ограничила личное общение с пожилыми родственниками, оставшись дома в окружении домашних питомцев.

По словам Леди Гаги, она советовалась с врачами и учеными. Самый эффективный способ сдержать эпидемию – это карантин и изоляция от людей, старше 65 лет.

«Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее не делать этого, поскольку так я не смогу их заразить коронавирусом, если он у меня есть. Я самоизолировалась дома с моими собаками. Я люблю тебя, мир, мы пройдем через это. Доверяйте мне, я говорила с Богом – он сказал, что с нами все будет хорошо», - заявила певица.

Свой пост Гага сопроводила снимком с тремя собаками на диване.

Ранее мы писали, что голливудский актер Том Хенкс со своей женой заразились коронавирусом во время съемок в Австралии. Чтобы не заражать других людей, они самоизолировались.

Кроме этого, о болезни сообщила украинская девушка Джеймса Бонда, актриса Ольга Куриленко. Она отметила, что уже неделю болеет коронавирусом, у нее подтвердился диагноз.

«Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это всерьез!», - написала актриса на своей странице в Инстаграм.

Также о симптомах коронавируса сообщила модель Хайди Клум. Она самоизолировалась, но не смогла провести тест на вирус, потому что его нет.

Тем временем, количество заболевших в мире превысило 169 тысяч людей. Больше всего больных в Китае, но стремительнее всего болезнь распространяется в Европе.

Напомним, что Том Хэнкс заразился коронавирусом: актер сделал срочное заявление, подробности.

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