Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая опубликовала поздравления совей куме

Звезда разместила несколько фото подругой, пишет Politeka.net.

На снимках две девушки позировали в разных локациях. На одной из них обе предстали у моря. Екатерина была в тонкой маечке с глубоким на бретельках, черных брюках и кроссовках.

Образ звезды дополнили различные аксессуары, в том числе темные очки.

На другом фото Екатерина позировала в черном коротком платье кроссовках и в руках со шляпкой. Ее образ также дополнили очки.

"Хри !!!!! С твоим днем! Какие бы бури ни бушевали вокруг, именно ты самый жизнерадостный человек, который скажет, что обязательно все будет хорошо. @hrystia keep going ❤️❤️ Кума, любим тебя", - подписала фото Осадчая.

За час пост собрал почти 8000 лайков и немного комментариев. Муж модели, Юрий Горбунов, не сдержался и тоже написал поздравление под постом.

"Такие Классные ❤️❤️❤️", "Поздравляем, Кристина !! будь счастливой !!", "ценю!", "Говорили жеж не целоваться и обниматься", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая позировала в синем жакете, который украшали цепочки, и белых брюках. На голове украинской знаменитости невозможно не заметить высокую белую шляпку.

"Где можно плодотворно провести вечер пятницы? На работе 😎😇 скоро в Светской жизни все самое интересное 😆", - написала Осадчая.

За 10 часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев, где пользователи высказали различное мнение по поводу образа кумира.

Ранее мы писали, что группа "Время и Стекло" на днях ошарашила и огорчила поклонников заявлением – на пике популярности дуэт прекратил свое существование. Надя Дорофеева и ее коллега Позитив позировали вместе с Кате Осадчей.

При этом, певица и певец улыбаются глядя в камеру, зажав телеведущую с двух сторон.

Фанаты пришли в полный восторг от их общих снимков.

Напомним также, что Катя Осадчая позировала в длинном красном наряде.

Это платье было с глубоким декольте, едва не доходившим длиной до пупка. Низ одежды был сделан из легкой ткани, из-за чего во время движения он будто летал.

Завершали образ Осадчей белые перчатки и красная шляпка, а также другие украшения.

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