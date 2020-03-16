Известный путешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров из-за коронавируса больше не может снимать свою передачу

Об этом стало известно из его Инстаграма, в котором за долгое время появилась фотография из дома, передает Politeka.net. Комаров опубликовал фото своего завтрака, который состоит из рыбы, картошки, помидор, спаржи и свеклы. По словам путешественника, такую вкусную еду ему приготовила жена.

«Обычный завтрак от любимой жены. Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту», – написал он.

Судя по всему, из-за эпидемии коронавируса Комаров временно останется без работы или будет вынужден переключиться на другие проекты. Снимать «Мир наизнанку» в таких условиях невозможно, ведь большинство стран закрыли границы. Но зато у телеведущего появится шанс провести больше времени со своей молодой женой, с которой из-за регулярных командировок и экспедиций он видится довольно редко. Сам Комаров недавно, еще до эпидемии, рассказывал, что после свадьбы стал больше думать о своей безопасности в экспедициях.

Поклонники телеведущего позитивно отреагировали на пост Комарова, отметив, что по завтраку видно, как жена его любит.

«Ну, можете себе позволить так завтракать!)», «Дима, Вы заслужили это счастье. В том числе и завтрак :)», «Ну это симптомы супружеской жизни. Приятного», - пишут пользователи сети.

Кстати, один из поклонников телеведущего предложил Комарову альтернативное занятие на время коронавируса.

«Думаю, весь земной шар Вы уже обколесили, можно делать передачу «Готовим с Комаровым», - пишет поклонник.

Напомним, что молодая жена Комарова застыла в соблазнительной позе, даже Пономарев не сдержался: «Вот это женщина!».

Как сообщала Politeka, жена Комарова пустилась во все тяжкие в отсутствие мужа, горячие кадры: «Так приятно было».

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