Известный путешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров из-за коронавируса больше не может снимать свою передачу

Об этом стало известно из его Инстаграма, в котором за долгое время появилась фотография из дома, передает Politeka.net. Комаров опубликовал фото своего завтрака, который состоит из рыбы, картошки, помидор, спаржи и свеклы. По словам путешественника, такую вкусную еду ему приготовила жена.

«Обычный завтрак от любимой жены. Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту», – написал он.

Судя по всему, из-за эпидемии коронавируса Комаров временно останется без работы или будет вынужден переключиться на другие проекты. Снимать «Мир наизнанку» в таких условиях невозможно, ведь большинство стран закрыли границы. Но зато у телеведущего появится шанс провести больше времени со своей молодой женой, с которой из-за регулярных командировок и экспедиций он видится довольно редко. Сам Комаров недавно, еще до эпидемии, рассказывал, что после свадьбы стал больше думать о своей безопасности в экспедициях.

Дмитрий Комаров, жена Комарова

Поклонники телеведущего позитивно отреагировали на пост Комарова, отметив, что по завтраку видно, как жена его любит.

«Ну, можете себе позволить так завтракать!)», «Дима, Вы заслужили это счастье. В том числе и завтрак :)», «Ну это симптомы супружеской жизни. Приятного», - пишут пользователи сети.

Кстати, один из поклонников телеведущего предложил Комарову альтернативное занятие на время коронавируса.

«Думаю, весь земной шар Вы уже обколесили, можно делать передачу «Готовим с Комаровым», - пишет поклонник.

Напомним, что молодая жена Комарова застыла в соблазнительной позе, даже Пономарев не сдержался: «Вот это женщина!».

Как сообщала Politeka, жена Комарова пустилась во все тяжкие в отсутствие мужа, горячие кадры: «Так приятно было».

Также Politeka сообщала, что сестра и жена Дмитрия Комарова поразили внешностью на праздничном фото: "Вот это семейка!".