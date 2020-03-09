Знаменитий український телемандрівник Дмитро Комаров показав своїх коханих жінок

На власній сторінці в соціальній мережі Instagram Дмитро привітав прекрасну половину людства зі святом 8 березня, передає Politeka.

В кадрі Комаров постав зі своїми найдорожчими красунями: дружиною Олександрою Кучеренко і сестрою Ангеліною.

У руках чоловік тримає кілька букетів тюльпанів, а красуні обступили його з обох сторін. На Олександрі – стильна шифонова сукня, а на сестрі шоумена – чорний брючний костюм.

Шанувальники прийшли в захват від фото і також озвучили свої побажання.

Не всі знають, що Ангеліна Комарова – не менш відома в професійних колах, ніж її брат на телебаченні.

Дівчина – арт-директор мережі салонів Kika-Style, а на стрижку і фарбування до неї мріють потрапити всі столичні модниці.

В одному з інтерв'ю Ангеліна зізнавалася, що вибір професії став для її батьків потрясінням, однак пізніше вони зрозуміли, що робити людей красивими – її покликання, і прийняли рішення дочки.

За словами дівчини, вона сильно і по-справжньому закохана у свою роботу, її не втомлюють клієнти, а під кінець тижня не хочеться тікати з салону куди подалі.

Раніше ми писали, що Комаров анонсував вихід нових серій свого проекту «Світ навиворіт», в яких він розповість про життя в Монголії. Зокрема, в соцмережі Дмитро виклав знімки, як місцеві чоловіки примудряються, закинувши сітки всього один раз, витягнути з озера сотні кілограмів риби. До такої складної задачі підключився і сам український ведучий, відомий тим, що під час подорожей «пробує все на собі».

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в невидимій кофтині заманила новим фото: «Скоро побачимо…».

А ще Politeka писала, що Кучеренко в глибокому декольте показала, чим підкорила зіркового чоловіка: «самий сік».

Також Politeka повідомляла, що Дмитро Комаров розкрив секрет, чим порадував дружину в День закоханих: "Саша до останнього не...".