Дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча Олександра Кучеренко показала, як вчить людей танцювати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Ніщо не заряджає так, як танці! Хто хоч раз віддався ритмам самби, той погодиться))

«Сьогодні провела майстер-клас з латини в @skyfitness.ua. І мені так приємно було бачити палаючі очі стількох дівчат, закоханих у танець! Адже танці - це якраз про жіночності і натхнення, про те, як відчувати себе впевнено і гармонійно, вірити у свою красу, любити своє тіло і себе в ньому! Напередодні 8 березня особливо актуально згадати про це😉 І попрактикувати 💃🏻😂 А ще переконалася, що чим більше віддаєш позитиву та енергії, тим сильніше наповнюєшся сам! Спасибі всім, хто брав участь❤️ Любові і запального настрою на всі вихідні, друзі!», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кучеренко відображена в облягаючому одязі під час проведення тренінгу з танців.

До цього ми писали, що дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча Олександра Кучеренка привітала жінок з 8 березня.

Вітальний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Саша постала в ошатною кофті, в шапці і з люстерком в руках. Дівчина наносять на губи червону помаду і закликала всіх прихильниць зробити теж саме.

«Ну що, дівчата, фарбуємо губи - і в бій)) Підкорювати світ своєю красою!.. І коня на скаку, і в палаючу хату - це ми звичайно можемо, хоч кожен день) Але нехай в житті буде більше моментів, коли можна відчути себе ніжною, слабкою, тендітною, захищеною, легкої, наївною, окриленої і безмірно щасливою жінкою!», - написала зірка.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренка в міні-сукню показала, чим спокусила зіркового чоловіка: «запалила не по-дитячому».

Як повідомляла Politeka, Комаров помірявся силами з одним красенем і ошелешив зовнішнім виглядом: "Довелося попотіти".

Також Politeka писала, що Олександра Кучеренка розбурхала спокусливими танцями в короткому топі: «Ух, гаряче».