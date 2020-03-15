Відомий телепутешественник, ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров розкрив, чим годує його молода дружина

Так, він показав, за його твердженням, «звичайний» сніданок. При чому, все на фото говорить про почуття дружини до нього: тарілка у вигляді серця, що цілуються панди – солянка та перечниця. Про це пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку у мережі телеведучого.

«Звичайний сніданок від коханої дружини. Не втримався, сфотографував. До речі, це перша фотка їжі, яку я викладаю в стрічку», – підписав Комарів фото страв.

У мережі шанувальники не втрималися і розкритикували майстерність Олександри Кучеренко.

«Тільки не наїсися) зробила як для себе», «Будь-так не зможе», «Яка краса!❤️ З любов'ю!», «Дуже щільний сніданок», «нам так не жити», «Смакота від Сашка», «Та у Дімона так з будь-дружиною. Що ви причепилися? Щастить людині.», «Не будь, а коханій!», – сарказничают в мережі «заздрісниці».

Нагадаємо, що Дмитро Комаров показав грандіозну риболовлю в глибинці Монголії. Комаров анонсував вихід нових серій свого проекту, в яких він розповість про життя в Монголії. Зокрема, у своєму мікроблозі в Instagram шоумен виклав знімки, як місцеві чоловіки примудряються, закинувши мережу всього один раз, витягнути з озера тонни риби. До такої складної задачі підключився і сам Комарів, відомий тим, що під час подорожей "пробує на собі".

"Юрти, безкраї степи, фантастичні традиції і ритуали. Сьогодні в 22-45 на 1+1 починається наша подорож в регіон Внутрішня Монголія в Китаї, де живуть суворі хлопці, здатні в 40-градусний мороз витягнути майже всю рибу з озера, закинувши мережу всього 1 раз😂 Мережа, правда, 4-кілометрова. Технологія неймовірна. Добу підготовки. Страшна і дуже холодна ніч...", - поділився Комарів в соцмережі.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренка в невидимій кофтині заманила новим фото: «Скоро побачимо…».

А ще Politeka писала, що Кучеренко в глибокому декольте показала, що підкорила зіркового чоловіка: «самий сік».

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