66-летняя актриса Татьяна Кравченко, которая известна украинскому зрителю по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" покрасовалась в компании своей вечной сериальной соперницы и подруги одновременно

Звездные дамы позировали на камеру в уютной обстановке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram

«С Людмилой Викторовной ❤️😍», - подписала артистка свое новое фото. На снимке она сидит с коллегой по съемочной площадке, они смотрят на монитор компьютера и улыбаются, прислонившись друг к другу.

На снимке Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко выглядят радостными. Одна в светлом наряде, другая - в темном.

Напомним, поклонники то и дело спрашивают у Кравченко, когда выйдет долгожданный 7-й сезон "Сватов". Дело в том, что после последнего сезона прошло семь лет: съемки были заморожены по ряду причин, в том числе и из-за одного из главных актеров Федора Добронравова (играет мужа Валюхи), которому запретили въезд в Украину из-за антиукраинских высказываний.

В феврале 2020 съемки, наконец, продолжились. Работы ведутся в Беларуси под Минском. По предварительной информации, зрители смогут увидеть любимый сериал на экранах к концу текущего года.

В новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана Будько в юности.

Так, песонаж Татьяны Кравченко в детстве сыграет 12-летняя украинская актриса Мария Тарасова, у которой, не смотря на юный возраст, за плечами уже громадный опыт - 40 ролей.

Ранее мы сообщали, что актер из сериала Добрынин намерен покинуть шоу. Помимо причины, касающейся амплуа актера, которое кажется ему глупым, второй причиной стало то, что его не пускают в Украину. После 2014 года судьба сериала была многим непонятна. Также многие актеры кардинально изменили свою жизнь. Например, сейчас Анна Кошмал (Женя Ковалева) ждет ребенка, Людмила Артемьева (Ольга Ковалева) уехала в Германию. Актерский состав постоянно меняется, и сценаристам постоянно приходится что-то менять.

Напомним, что Татьяна Кравченко показала, как проводит вечер: «Женщина огонь», появилось фото.

Как сообщала Politeka, Добронравов не удержался и выдал всю правду об уходе Васильева из "Сватов": "Очень подло...".