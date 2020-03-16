Популярный голливудский актер Идрис Эльба, которого пару лет назад признали самым сексуальным мужчиной года, подхватил коронавирус
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Twitter мужчины.
«Сегодня утром у меня был положительный тест на Covid- 19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я был изолирован с тех пор, как узнал о своем возможном воздействии вируса. Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела 👊 🏾 👊 🏾 без паники», - говорится в сообщении.
При этом актер уточнил, что его жена пока что также чувствует.
До этого мы писали, что коронавирус подхватила другая звезда Голливуда - Том Хэнкс и его жена.
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63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.
Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.
"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными ", – написал знаменитый актер.
Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.
Сын пары Чет Хэнкс заявил, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности.
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