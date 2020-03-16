Популярный голливудский актер Идрис Эльба, которого пару лет назад признали самым сексуальным мужчиной года, подхватил коронавирус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Twitter мужчины.

«Сегодня утром у меня был положительный тест на Covid- 19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я был изолирован с тех пор, как узнал о своем возможном воздействии вируса. Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела 👊 🏾 👊 🏾 без паники», - говорится в сообщении.

При этом актер уточнил, что его жена пока что также чувствует.

До этого мы писали, что коронавирус подхватила другая звезда Голливуда - Том Хэнкс и его жена.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными ", – написал знаменитый актер.

Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

Сын пары Чет Хэнкс заявил, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

А еще Politeka сообщала про исповедь врача о коронавирусе: "Я такого еще не видел, это совсем не похоже на грипп".