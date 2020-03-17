Регина Тодоренко показала, как повеселилась с гостями ее шоу "Пятница с Региной" во время последнего эфира

Как известно, Тодоренко является ведущей собственного проекта, куда периодически приглашает различных знаменитостей, задает им провокационные вопросы и даже принимает участие вместе со звездами в различных челленджах, пишет Рoliteka.net.

В этот раз во время последнего интервью Регины с участвующими в нем Александром Гудковым и Екатериной Варнавой певица и телеведущая решила станцевать некогда популярный танец "тектоник". Причем сплясать звезда решила с коллегами перед камерой, используя знаменитое приложение "Тик-Ток" для записи ролика.

В видео можно заметь, как артисты дурачатся, смеются перед объективом и задорно исполняют одни и те же танцевальные движения.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«тЕктоник 😀 недавно гуглила на этапе ностальгии 😅», «Супер!❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍», «Молодцы ребятки✌🏻✊🏻👊🏻✳️✳️✳️🔥🔥🔥», «Old lady trying to be a young girl», «И, что суть ТикТок показывать несуразные движения? 🤦🕳️», «Регина, сколько лет Вы в тектонике? 🙃», «Ужас», «Супер 🤗 Регина, я вами восхищаюсь😁», «Песня теперь на весь день просто...😂🔥», «У вас в тик токе унитазы общественные облизывают 😤😠».

Ранее же телеведущая решила опубликовать в социальной сети Инстаграм необычный кадр с супругом Владом Топаловым, засветившись во время поцелуя.

Так, на представленном кадре Регина застыла в милом поцелуе вместе с Владом, однако это оказалось постановочным кадром, сделанным ради рекламы зубной пасты. Поклонники, как выяснилось, пост не оценили:

«Задолбали ваши рекламы🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не понравилась паста. Как и полоскалка для рта. Мало концентрированное всё, а стоит дорого», «А еще больше я люблю рекламу всего подряд», «Понимаю, реклама ваш хлеб, но вы сами пользуетесь, что рекламируете? Не уважительно как-то, по отношению к поклонникам», «Очень вовремя реклама🤦‍♀️ Ударим поцелуями по Коронавирусу. Нас он не обошел, всегда кажется, что случится не с тобой».

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