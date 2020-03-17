Сейчас идет активная работа над созданием седьмого сезона сериала "Сваты"

Авторы сценария решили сделать серии в сторону воспоминаний персонажей, пишет Рoliteka.net. Для этого приходится звать молодых актеров, ведь никакой грим не поможет скрыть морщины уже постаревших артистов.

В частности, планируется вернуть образ Юрия Анатольевича Ковалева. Стоит отметить, что артист Анатолий Васильев отказался от съемок в сериале и его персонажа "умертвили". Однако персонаж будет действовать лишь в воспоминаниях действующих лиц.

В новом сезоне актер Анатолий Васильев, вероятно, появится и в пожилом виде. За время съемок в сериале, артист превратился из импозантного мужчины в пожилого человека.

Что скрывать, время не пощадило и его коллег. Одна лишь Анна Кошмал, исполнившая роль внучки главных героев, Женьки только цветет. Девушка успела выйти замуж и даже родить ребенка, превратившись в очаровательную молодую женщину.

Ранее мы писали, что 66-летняя актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи, покрасовалась в компании своей вечной сериальной соперницы и подруги одновременно.

Звездные дамы позировали на камеру в уютной обстановке.

«С Людмилой Викторовной ❤️😍», - подписала артистка свое новое фото.

На снимке Людмила Артемьева, которая сыграла роль Ольги Ковалевой в "Сватах", и Татьяна Кравченко выглядят радостными. Одна в светлом наряде, другая - в темном.

Напомним также, что Людмила Артемьева тоже отказалась от съемок в новом сезоне популярного сериала.

Эту информацию уже подтвердила ее коллега по Татьяна Кравченко.

«Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь», - подчеркнула актриса.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал предстала в весьма соблазнительном образе. На ней кружевной топ бледно-розового оттенка и кофта черного цвета.

Растрепанная артистка без капли косметики крупным планом показала свои прелести. От зоны декольте невозможно отвести взгляд. Девушка поднесла руку к лицу и игриво посмотрела в объектив.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».

Также Politeka писала, что новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».