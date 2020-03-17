50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, похвастался участием в съемках популярного сериала "Фитнес"

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма соблазнительном образе. Тарзан (сценический псевдоним Сергея) расстегнул джинсовую куртку, посветив накачанной грудью. Танцор любит эпатировать публику, хвастаясь мощными мышцами и частенько оголяясь не к месту.

Глушко опустил камеру вниз, чтобы сфотографировать себя с максимально удачного ракурса. 

"Приехал на фитнес....точнее,позвали сниматься в сериале "Фитнес "))))😃", - поделился Тарзан.

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За несколько часов фото собрало сотни лайков, пользователи не удержались от  комментариев. 

"Главное в трусах!"

"Хорошее фото!)👍"

"Я только ради этого тогда буду смотреть ❤️"

"Грудак у тебя супер ! Особенно верх груди ! 🔥"

Ранее мы сообщали, до сих пор в сети бурно обсуждают юбилейное выступление Сергея на 50-летие. Артист превзошел сам себя. Вместе со своей командной он покорил публику необычными танцами, оригинальными костюмами и, естественно, собственным телом - Глушко выглядит бесподобно для своих лет.

"8 марта не отпускало....) Состояние полета - это НЕВЕРОЯТНЫЙ КАЙФ!!!!
Всегда хотел летать...", - поделился артист.

Поклонники искренне изумились талантами Сергея: "Круто. Кто может такое тело выставить на показ.... Шаг вперед. Красавец и большой души человек. Супер"; "Сколько страсти 🔥"; "Изваяние бога 😍"; "Какой красавец всегда им восхищалась ....🔥"

Также мы рассказывали, Глушко показал в Инстаграм свой праздничный торт. Зная прекрасное чувство юмора артиста и его желание выделяться, неудивительно, что десерт получился слегка пошлым. Его украшали полураздетый Тарзан в "зверином" костюме и несколько обнаженных девушек.