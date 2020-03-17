50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, похвастался участием в съемках популярного сериала "Фитнес"
Как передает Politeka.net, артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма соблазнительном образе. Тарзан (сценический псевдоним Сергея) расстегнул джинсовую куртку, посветив накачанной грудью. Танцор любит эпатировать публику, хвастаясь мощными мышцами и частенько оголяясь не к месту.
Глушко опустил камеру вниз, чтобы сфотографировать себя с максимально удачного ракурса.
"Приехал на фитнес....точнее,позвали сниматься в сериале "Фитнес "))))😃", - поделился Тарзан.
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За несколько часов фото собрало сотни лайков, пользователи не удержались от комментариев.
"Главное в трусах!"
"Хорошее фото!)👍"
"Я только ради этого тогда буду смотреть ❤️"
"Грудак у тебя супер ! Особенно верх груди ! 🔥"
Ранее мы сообщали, до сих пор в сети бурно обсуждают юбилейное выступление Сергея на 50-летие. Артист превзошел сам себя. Вместе со своей командной он покорил публику необычными танцами, оригинальными костюмами и, естественно, собственным телом - Глушко выглядит бесподобно для своих лет.
"8 марта не отпускало....) Состояние полета - это НЕВЕРОЯТНЫЙ КАЙФ!!!!
Всегда хотел летать...", - поделился артист.
Поклонники искренне изумились талантами Сергея: "Круто. Кто может такое тело выставить на показ.... Шаг вперед. Красавец и большой души человек. Супер"; "Сколько страсти 🔥"; "Изваяние бога 😍"; "Какой красавец всегда им восхищалась ....🔥"
Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".
А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".
Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".