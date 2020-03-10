Российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой щеголял в откровенных нарядах (один пикантнее другого) во время шоу на честь своего 50-летия
Как передает Politeka.net, артист поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в весьма соблазнительном образе. Известный своим пристрастием эпатировать публику, Тарзан (псевдоним артиста) предстал с голым торсом (есть кадры, на которых он в одних трусах и накидке), иногда в маске, а иногда даже с зажженным факелом в руке.
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Во время своего шоу Глушко исполнил несколько трюков, в том числе и опасные полеты над сценой. Артист признался, что всегда мечтал научиться летать.
"8 марта не отпускало....) Состояние полета - это НЕВЕРОЯТНЫЙ КАЙФ!!!!
Всегда хотел летать..... @gs_aura !!!!! Спасибо за то,что научила летать😊❤💋
Огромное спасибо @natalia_ashine за великолепные ,живые фотографии😊❤💋
#тарзан #тарзаншоу", - подписал снимки Глушко, который отметил 8 марта юбилей.
Поклонники искренне изумились талантами танцора. А особенно его цветущим внешним видом и крепким телосложением.
"Круто. Кто может такое тело выставить на показ.... Шаг вперед. Красавец и большой души человек. Супер."
"Сколько страсти 🔥"
"Изваяние бога 😍"
"Какой красавец всегда им восхищалась ....🔥"
"Круто и как в таком возрасте голова не кружится 👏"
Ранее мы сообщали, команда поздравила Тарзана запоминающимся тортом в честь 50-летия. Сладкий шедевр украсили искусно выполненная фигурка танцора в одном из его диких образов, а также фигурки обнаженных девушек. Торт вынесли с зажженными мини-фейерверками под шумные поздравления с днем рождения.
"Сережа, а кто тебя сладкого сожрал?!!! Особенно попу с хвостиком!!! Торт шедевральный!"; "50 лет ) а в душе 20😂👍 с днём рождения"; "Самое сладкое досталось Королевой?"; "Очень круто! И совсем не пошло. Я бы с удовольствием посмотрела данное действие воочию 👍💐", - писали в комментариях.
Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".
А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".
Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".