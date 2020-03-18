Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая часто показывает фото, на которых предстает без макияжа

В этот раз звезда позировала на диване, в домашней обстановке, пишет Politeka.net. Теледива сидела в белой футболке с надписью, бежевых штанах, а сверху на плечи накинула свитер.

На лице артистки совершенно не было макияжа, она смотрела в камеру и улыбалась.

Вокруг нее лежали подушки и было заметно окно.

В посте Осадчая рассуждала о карантине, который ввели в Украине в связи с коронавирусом.

По словам телеведущей, именно сейчас начинаешь ценить обычные вещи, такие, как посиделки с друзьями и поход в кафе.

"Хотя, если смотреть на проблему с другой стороны, если все здоровы, большинство этих дел можно делать дома или находить им интересную альтернативу. И появляется огромный бонус - мы наконец проведем много времени с семьей. Столько, сколько не проводили очень давно", - продолжила Катя.

Далее модель опубликовала список рекомендуемых фильмов, среди которых: «Два папы», «Рокетмен»,

«Паразиты», "Щегол", «Повар на колесах», «Шеф», «Повар для президента», «Пряности и страсти», «Джули и Джулия» и другие фильмы.

"И вы пишите в комментариях, что посмотреть или любите просматривать. Буду благодарна за советы!", - написала звезда.

За четыре часа пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Это правда!!! Мне нравятся ваши посты!!! Пожалуйста ответьте мне!!! 👍😍💕", "Осень в Нью Йорке", ""Не/смотря ни на что". Отличный фильм 2017 года", "Роковая красотка с Одри Тотту😍", "Добрый день! Карантин даёт возможность сделать генеральную уборку дома.Готовлюсь потихоньку к празднику ПАСХА. Всем нам здоровья!!! 🤗🤗🤗🤗🤗", "Катюша обожаю вас 💓💓💓💓💓💓. Хочу прямой эфир с вами очень😍😍", "Катя, большое спасибо за подборку фильмов😊", "Думаю что при Сталине! Вас бы к стене поставили бы за такие рассуждения!", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая опубликовала поздравления совей куме. На фото две девушки позировали у моря.

Екатерина была в тонкой маечке с глубоким декольте на бретельках, черных брюках и кроссовках.

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