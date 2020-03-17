Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда телесериала "Сваты", показала новое фото в Инстаграм
На фото Татьяна позирует в довольно странном платье, но коротком. Также на ней можно увидеть боа синего цвета, которое обмотано вокруг шеи. На лице присутствовал грим, а на волосах парик. Кравченко позировала среди шторок, за которыми обычно переодеваются. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Всем доброго утра. Как вам образ?", - написала Кравченко.
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Фанаты успели написать несколько комментариев под кадром:
"Не знаю, как до образа, а ножки отпад!", "Красота - великая сила! Вы прекрасны", "Афродита!!! Не меньше", "Жужа в человеческом обличье", "Бесподобно! Здравствуй девушка весна!", "Фу как она мне не нравится , вот Артемьев другое дело", "«Здравствуйте я ваша тетя» сегодняшнего дня".
Сообщалось, что 66-летняя актриса Татьяна Кравченко, которая известна украинскому зрителю по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" покрасовалась в компании своей вечной сериальной соперницы и подруги одновременно.
«С Людмилой Викторовной ❤️😍», - подписала артистка свое новое фото. На снимке она сидит с коллегой по съемочной площадке, они смотрят на монитор компьютера и улыбаются, прислонившись друг к другу.
На снимке Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко выглядят радостными. Одна в светлом наряде, другая - в темном.
Сообщалось, что звезда культового сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила неожиданным признанием после начала съемок нового сезона.
«Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», - отметила она.
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