Актриса Татьяна Кравченко, которая известна украинцам-любителям сериала "Сваты" по роли Валюхи в нем, покрасовалась перед камерами в "классических" своих образах

Актрису, сыгравшую Валентину Будько в «Сватах» все привыкли видеть на экранах в образе этакой домашней тетушки, которая вся в делах кухни, хозяйства, поганяющей своего супруга-любителя приложиться к рюмке. В этот раз "Валюху" показали в одних из лучших запоминающихся таких типичных образах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу сериала.

Так на условном видео - подборке из фото артистки - под песню со словами "Сердце сжалось, разлетелось на куски...от тоски" фото Татьяны чередуются: сразу Валюха предстала вся измазанная грязью перед камерами, после - с миской для белья, в летнем халатике...

Поклонники ТВ-сериала под постом пишут, что "обожают Валюху" и о том, что без нее "Сваты не были бы Сватами".

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны. С перерывами проект длится уже 12 лет.

Как сообщалось, режиссер сериала Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон популярного сериала «Сваты» станет последним.

В новом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей. Известно, что в сериал ввели мать жениха-иностранца Женьки, а также молодых Валюху и Ивана Будько. Сын Федора Добронравова Виктор Добронравов сыграет молодого Ивана, а актриса Дарья Рыбак заменит Татьяну Кравченко.

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

Как сообщала Politeka, новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».

Также Politeka писала, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».