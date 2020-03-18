Стало известно, что шоумен поменял в себе

Артист Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, стал настоящим секс-символом российской эстрады

По мнению некоторых, к внешности звезды приложил руку пластический хирург. Так ли это, отвечал представитель данной профессии Тимур Хайдаров.

По предположению пластического хирурга, Александр Ревва сделал ринопластику, пишет peopletalk.ru. Как отметил медик, ранее у певца была искривлена перегородка, но после операции нос стал ровнее и меньше.

Также у Александра теперь нет нависших век благодаря блефаропластике. Это видно если присмотреться, как уменьшилась выпученность глаз.

Также блефаропластика избавила артита от морщинок в области век, обвисания кожи и мешков.

Кроме того, по мнению Хайдарова, Ревва сделал себе инъекции ботокса и скорректировал мимические морщины, появившиеся из-за активной артикуляции.

Пластический хирург уверен, что лицо Пирожкова выглядит на данный момент очень гладким и ухоженным, ведь, вероятно, процедура была выполнена профессионалом. Естественная мимика сохранилась, а это важно для актера.

Также изменился стиль артиста, который очень ему идет.

Пост, в котором разместили фото с артистом собрал за пять часов более 3000 лайков и много комментариев. Люди рассуждали, что мог поменять в себе певец.

"Самое главное причёску исправил 👏🏻👏🏻", "Просто подстригся и отрастил бороду...", "Ему не надо было ничего исправлять, в этом есть весь изюм", "Но, однозначно, ему всё на пользу 💫", "Волосы и борода", "Ботокс", "Кажется,я единственная,кому он очень неприятен", "Зубы", "От хорошей жизни похорошел, поправился и все )", "Стас Михайлов", "Мужикам то тем более зачем что-то исправлять?", "Просто возмужал!!!", "МДА .!", "Брови", "А где «до» а где «после»? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Боже! Как был страшной, так и остался 😂", "Совсем нет изменений!", "Все на месте👍", - написали пользователи сети.

37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, опубликовала милое виео с шестилетней дочерью.

Только за день ролик посмотрели почти 120 тысяч раз.

Напомним, что младшая дочь Артура Пирожкова поразила взрослой выходкой, мама не сдержалась: "Деловая колбаса!".

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