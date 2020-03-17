Известная певица Лолита Милявская рассказала о болезнях в Инстаграм

На ролике Лолита позирует крупным планом, видно только лицо и распущенные волосы. Рядом с ней можно увидеть мужчину, которого она называет массажистом. Как оказалось, мужчина приехал из Египта и специализируется на профессиональных болезнях звезд, которые у нее тоже присутствуют. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"За всю Жизнь, я могу назвать только несколько людей, включая китайцев, кто в совершенстве владеет этой Нужной профессией!!! Спасибо моим Друзьям, что поделились контактом! Позвоночник требует ремонта периодически", - написала Милявская.

Фанаты успели написать несколько комментариев под роликом:

"Лечитесь, позвоночник должен быть в порядке !!!", "Судя по профилю у Мухамеда не только руки гениальные))))) ноги тоже учавствуют в процессе", "Ой Лолита,сейчас вам его в любовники припишут", "Бузовой его передайте, у неё вроде тоже грыжа", "Ой, у меня тоже, прям вот резко, спина заболела!))) Нужно срочное лечение", "А Лолочку люблю и обожаю !!! Лола , вы молодая и красивая женщина и все забыли о болезнях. Вы достойны всего самого лучшего".

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Лолита Милявская показала новый ролик после концертов в Инстаграм.

На кадрах Лолита позирует в закрытом купальнике с огромным декольте. Можно в нем легко увидеть большую грудь Милявской. Она рассказала о концертах, которые прошли и отчеты по ним были опубликованы в сторис. После этого певица отметила, что пойдет поплавает в бассейне.

"Мой день артиста) Переезд сегодня поездом. Бешеное Удовольствие от тура по стране!!! Люди плачут и смеются на концертах. Расслабляются и начинают Любить Себя не стесняясь", - написала Милявская под видео.

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