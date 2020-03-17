Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова показала, чем занимается во время карантина
Любимица звездного тренера Влада Ямы покрасовалась в компании своего сыночка. Спортсменка показала, как можно тренироваться со своими детьми, пишет Politeka.net.
Ризатдинова облачилась в светлый обтягивающий спортивный костюм, который идеально сел на ее безупречное тело. Маленький сын знаменитости Рома повторял за своей звездной мамой телодвижения - спортивная семья восхитила сеть:
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Напомним, Анна Ризатдинова предстала в топе, который пришелся ей по фигуре.
Наряд имел необычный крой с фатиновыми вставками.
Топ выделил красивые места звезды: пышную грудь и тонкую талию. Наряд держался на прелестях, оголив пупок и упругий пресс.
Внизу виднелась одежда в темных цветах с белым поясом.
Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова позировала на выступлении в черном платьице или боди, перед которого был на черных перемычках, а внизу красовались торчащие оборки из фатина.
При этом знаменитость на фото стоит с мячом - вероятно, гимнастка в тот момент выступала с номером.
Волосы Ризатдиновой, для таких выступлений, были собраны в тугой пучек, в кадре видны стройные ножки Анны.
Отметим, что возможности открыто прокоментировать публикацию у поклонников Анны не было, ведь она была сделана в Сториз.
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