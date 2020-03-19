Стремительная карьера, плотный график и популярность никогда не мешали женщинам создавать большие семьи – было бы желание

Politeka решила вспомнить многодетных матерей из числа популярных актрис, певиц и других знаменитостей.

Одна из самых многодетных матерей Голливуда – это актриса Анджелина Джоли. Она задумалась о материнстве, когда ей еще не было 30 лет и активно воплощала свою мечту о большой семье в жизнь. У актрисы трое своих биологических детей и трое усыновленных. Поговаривают, что на этом звезда останавливаться не собирается. Просто сейчас она переживает трудное время из-за развода со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

У супермодели Хайди Клум на данный момент четверо детей. Старшую дочку она родила от бизнесмена Флавио Бриаторе, а троих детей подарила музыканту Силу. Сейчас 46-летняя модель замужем за молодым музыкантом Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет. Не исключено, что звезда решится родить еще одного ребенка.

Экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм – мать четверых детей. Вообще семейство Бекхэмов является образцовым, несмотря на периодические слухи об изменах Дэвида и проблемах с алкоголем Виктории. Они воспитали прекрасных сыновей, а сейчас растят младшую дочку.

У светской львицы Ким Кардашьян четверо детей. Двоих она родила сама, а двое отпрысков появились на свет при помощи суррогатной матери. Кардашьян призналась, что больше иметь детей не планирует, потому что не хочет быть старой матерью, но кто знает, может она передумает. Многодетность – это семейная особенность их рода. У матери Ким Крис Дженнер шестеро детей и уже 10 внуков и внучек.

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