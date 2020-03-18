Знаменита артиска Ані Лорак здивувала превью-роликом з анонсом нового кліпу "Обіцяю"

В цей раз співачка показала невеликий уривок з кліпу, який вже давно обіцяла представити на огляд публіки, пише Рoliteka.net.

Під час прев'ю нового кліпу можна помітити відразу кілька образів зірки. Однак не вбрання – світле і чорне мереживне – привертають увагу до себе. А нова зачіска артистки. Її волосся покладені в ледь помітні волосся, злегка вспушены, а також коса чілка доповнює новий «лук».

«А ось і обіцяний сюрприз! 🦋 Я знаю, що ця пісня з альбому «За мрією» знайшла відгук у ваших серцях. Не будемо мучити вас долгимими очікуваннями. Спеціально для моїх улюблених глядачів. Завтра о 12:00 на моєму каналі в YouTube відбудеться ексклюзивна прем'єра відео #Обіцяю. ♥️», – написала Кароліна під постом в Instagram.

Ось що відповіли шанувальники:

«Зачаровують кадри😍Дуже чекаємо🙌 Впевнена, це буде черговий шедевр!💥», «Мені вже подобається🤤❤️», «👏👏👏👏🔥як завжди у вас пісні супер 🔥», «Дуже чекаємо! Ви шалено красива❤️❤️❤️», «Урааааа, вже завтра ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Ждееееем😍», «Давно таких робіт не було))», «Несподівано👍🏼. Тепер в очікуванні❤️🌟».

До цього співачка опублікувала нове фото на дивані, на якому вона лежить з відкритим ротом, підклавши руки під голову. Новим знімком вона натякнула, що готує сюрприз шанувальникам, і який буде вже в недалекому часів.

Також вона засвітила на фото декольте в короткому топі з широкими рукавами. Образ доповнювали штани з високою посадкою в тон топу. Волосся вона поклала об'ємними пасмами.

В коментарях шанувальники гідно оцінили її новий образ і фото. Також більшість фоловерів відзначили, що чекають її сюрприз.

«З Лазарєвим дует?», «Чарівні ангел», «Ані Лорак, я ваша фанатка, дуже вас люблю і, можливо, настане такий день, коли я з вами зустрінусь», «З нетерпінням чекаю», «Я вже не можу дочекатися. Кароліна, спасибі вам велике за те , що балуєте нас своїми прекрасними сюрпризами. Я припускаю, що це буде пісня , але там як буде...в будь-якому випадку я знаю , що це буде чудово», «Кароліна, ти Неймовірна)», «Така ніжна 💫», – написали під фото зірки користувачі мережі.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії.

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