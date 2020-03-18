45 летний украинский артист, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин находится в больнице и на днях сделал тест на коронавирус

Напомним, артист жаловался на температуру и общую слабость. Учитывая наростающую панику в связи со вспышкой коронавируса да и просто следуя голосу разума, Валерий решил пройти тест на COVID-19.

Первый тест оказался отрицательным. Певец сделал второй, после того как рентген показал одностороннюю пневмнонию - тоже отрицательный. Об этом Харчишин сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук, показав скрины документов с результатами анализов.

"После получения мной второго теста (ПЦР), окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавируса), я был выписан для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в БЦ с видом на ту же белую церковь (Храм Святого Пантелеймона - Википедия)", - поделился певец, который находился в пригороде во время ухудшения здоровья, потому и оказался сначала не в столичной больнице.

Валерий обратился в конце к украинцам, чтобы те берегли себя и не теряли чувства юмора.

"Берегите себя, не теряйте юмора и ума! Ааа и еще ... Не занимайте на карантине много денег - все равно нужно будет отдать. Не надейтесь на то, что позиконадавач умрет 😇 Хорошего дня и приятной карантинки!"

Фанаты с облегчением вздохнули, увидев пост артиста.

"Вот это популярность) Когда за мной будут бежать санитары, я покажу твои фото церквей 😆"

"Валерію, зараз справитеся із пневмонією, і все буде добре! Пишіть нові пісні! Натхнення"

"Почуття гумору-сильна зброя! Одужуй!"

"Ну за пневмонію всерівно вигребеш від домашніх, що не беріг себе)) Лікуйся та будь дбайливим за здоров’я."

Ранее мы сообщали, по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19. Одним из зараженных является народный депутат Сергей Шахов. Политик записал обращение в Фейсбук, в котором призвал украинцев не паниковать, ведь все оказалось "не так страшно, как малюют". В настоящее время Шахов находится в самоизоляции у себя дома, и, как он сообщает, "никого к себе не подпускает". Нардеп обещает ежедневно рассказывать пользователям о свом самочувствии и лечении.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

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