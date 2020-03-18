Известная украинская певица Alyona Alyona показала свои формы в Инстаграм
На фото Алена позирует в черном купальнике, а остальная часть тела, которую она взяла для фото и добавила в редакторе, была в пляжном прозрачном платье. На фоне картинки можно увидеть античную стену, а также немного пейзажа. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Пугающее открытие ученых о коронавирусе, новые случаи заражения в Украине и скачок курса – главное за ночь
Юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре: "Вау, не останавливайся!"
Валюха из "Сватов" ошарашила новым образом, кадры взорвали сеть: "Афродита, не меньше!"
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
"Ты нее ты, если бы я была я не я. Если бы была возможность выбирать, в какие времена вы быы хотели жить?", - написала Алена.
Фанаты успели поставить более 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Сейчас", "Аленка, классно смотришся", "Для женщин лучше времени, чем сейчас, не было. Поэтом только сейчас", "Будущее и только будущее, через 200 лет , я ощущаю родилась слишком рано", "Царица".
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Alyona Alyona показала новое фото с отдыха в Инстаграм.
На кадре певица позирует в одном купальнике. Волосы в этот раз были собраны в хвост. Alyona Alyona стала напротив Солнца и закрыла его полностью. Купальник, скорее всего, был черного цвета. На фоне можно увидеть волны, песок и небо.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и успели оставить несколько комментариев под фото.
Сообщалось, что популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Aloyna (Алена Савраненко) поделилась веселым видео с отдыха на Бали.
Alyona Aloyna явно не проводит вроемя зря на отдыхе и веселится на полную катушку.
Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала два видео с водными забавами. На одном видео пышнотелая артистка прыгает на надувной матрас. Во втором сюжете хип-хопа звезда с разбега прыгает в бассейн, вызывая множество брызг.
Видео смонтированы, чтобы придать драматизма и комизма происходящему. Используется замедленная съемка и закадровая музыка.
Напомним, Alyona Alyona скинула лишнее и поразила внушительными формами
А еще Politeka писала, что Рэперша Alyona Alyona откровенно рассказала о страшном горе, украинцы в слезах
Также Politeka сообщала, что Рэперша Alyona Alyona в купальнике огорошила растяжкой