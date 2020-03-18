Известная украинская певица Alyona Alyona показала свои формы в Инстаграм

На фото Алена позирует в черном купальнике, а остальная часть тела, которую она взяла для фото и добавила в редакторе, была в пляжном прозрачном платье. На фоне картинки можно увидеть античную стену, а также немного пейзажа. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты нее ты, если бы я была я не я. Если бы была возможность выбирать, в какие времена вы быы хотели жить?", - написала Алена.

Фанаты успели поставить более 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Сейчас", "Аленка, классно смотришся", "Для женщин лучше времени, чем сейчас, не было. Поэтом только сейчас", "Будущее и только будущее, через 200 лет , я ощущаю родилась слишком рано", "Царица".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Alyona Alyona показала новое фото с отдыха в Инстаграм.

На кадре певица позирует в одном купальнике. Волосы в этот раз были собраны в хвост. Alyona Alyona стала напротив Солнца и закрыла его полностью. Купальник, скорее всего, был черного цвета. На фоне можно увидеть волны, песок и небо.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и успели оставить несколько комментариев под фото.

Сообщалось, что популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Aloyna (Алена Савраненко) поделилась веселым видео с отдыха на Бали.

Alyona Aloyna явно не проводит вроемя зря на отдыхе и веселится на полную катушку.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала два видео с водными забавами. На одном видео пышнотелая артистка прыгает на надувной матрас. Во втором сюжете хип-хопа звезда с разбега прыгает в бассейн, вызывая множество брызг.

Видео смонтированы, чтобы придать драматизма и комизма происходящему. Используется замедленная съемка и закадровая музыка.

Напомним, Alyona Alyona скинула лишнее и поразила внушительными формами

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