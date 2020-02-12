Известная украинская певица Alyona Alyona показала себя в черном закрытом купальнике
На кадре Alyona Alyona прыгает бомбочкой прямо в бассейн в черном купальнике. На фото можно легко увидеть объемные формы певицы. Рэпер добавила на снимок также картошку-фри в стакане от известной мировой сети. На фоне можно увидеть различные растения и здание, скорее всего отель. Известно, что Alyona Alyona сейчас отдыхает в теплых краях. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии или оценить фото. Все из-за того, что рэпер опубликовала его в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
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Ранее мы сообщали, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала, что съемки клипа на песню "Жалі", которую она спела вместе с Джамалой, дались ей непросто.
По словам Алены Савраненко (настоящее имя певицы), в этот день у нее умерла бабушка. Девушка поделилась переживаниями в своем микроблоге в Инстаграм и поблагодарила коллегу по площадке Джамалу, а также съемочную группу за поддержку.
Alyona Alyona уверена, что бабушка на нее не обиделась, ведь внучка занимается тем, о чем всегда мечтала.
Поклонники артистки выразили соболезнования, похвалив их совместную с Джамалой работу.
Сообщалось, что известная украинская артистка Alyona Alyona показала, как развлекается в бассейне.
Так на новом опубликованном видео, артистка решила предстать перед публикой в закатных сумерках и в черном купальнике. Волосы свои артистка собрала в высокий пучок и наглядно продемонстрировала, как она умеет "отрываться". Артистка со всего разбегу бросилась "бомбочкой" в воду, закрыв при этом рукой нос и от, видимо, напряжения и волнения, глаза.
Напомним, Alyona Aloyna в пикантном купальнике наделала шуму и брызг на Бали
А еще Politeka писала, что Alyona Alyona без смущения сверкнула пышными формами в черном белье
Также Politeka сообщала, что Джамала и Alyona Alyona неожиданно появились вместе