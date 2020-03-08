Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona во время отдыха решила скинуть все и похвастаться внушительными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна❤️ Будь завжди собою, люби себе і сій добро💫», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках певица позирует без белья, прикрыв внушительные формы кокосами. На другом снимке девушка смеется, задрав голову, но не забыв про кокосы.

Как сообщалсь ранее, рэп-исполнитель Alyona Alyona посвятила свой новый трек тем, чья жизнь оборвалась слишком рано.

Соответствующую публикацию музыкант опубликовала в своем официальном Instagram.

В частности, Alyona Alyona презентовала новую композицию под названием "Коли ховають молодих".

По словам рэп-исполнителя, к ней обратился режиссер Руслан Горовой и предложил написать трек, посвященный памяти 15-летнего Даниила Дидика, который погиб в результате теракта в Харькове в 2015 году.

"Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них - похороны молодежи. Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир", - добавила Alyona Alyona.

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