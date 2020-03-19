Известная украинская певица Алина Гросу показала ролик в Инстаграм

На кадрах Гросу позирует в красном пиджаке или чем-то подобном. Она сидит на стуле за пианино. Образ Алина дополнила украшениями на шее и руке, а также распущенными волосами. Певица рассказала, чем можно заниматься во время карантина в Украине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы дома. И мы с вами. Чем занимаетесь в карантин?", - написала Алина.

Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"ходим в школу(((", "Мы на службе в ООС", "Какая же ты красивая, Алина", "Молодец".

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу не постеснялась своих эмоций на вечеринке с чужим мужчиной.

Слухи о том, что 36-летний Роман Полянский и 24-летняя Алина Гросу имеют кроме рабочих отношений и другие, ходили давно. Актер снялся в нескольких клипах певицы, где играл роль и героя-любовника. После этого парочка появлялась вместе на некоторых мероприятиях. А на вечеринке телеканала Dомашний и совсем не прятали свои чувства.

Весь вечер актер и певица нежно перешептывались, обнимались и вытанцовывали под песни Валерия Сюткина. Парочка покинула мероприятие ближе к 12 ночи и держались за ручки.

Сообщалось, что известная певица Алина Гросу удивила фотоотчетом с последнего концерта, появившись вместе с Ириной Билык.

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами с выступления.

В этот раз звезда решила представить кадры, сделанные во время своего концерта. В Инстаграме на странице звезды можно увидеть также кадры после выступления, на которых молодая и счастливая певица мило позировала вместе с крестной мамой – Ириной Билык.

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