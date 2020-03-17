Известная украинская певица Алина Гросу попросила у своих поклонников совета, анонсировала изменения в своей внешности и к тому же показала, как позировала в глубоком декольте, кружевах и даже без бра

Артистка задумалась о смене имиджа и в этой связи опубликовала целую подборку разнообразных снимков, на которых она была и скромницей, и не очень, и блондинкой, и брюнеткой... словом, разной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так самыми запоминающимися поклонникам звезды сцены показались ее прошлые образы в тоненьком сарафане, с пышной накруткой, когда Алина была брюнеткой, а также в открытом платье на сцене. Фолловеры пишут, что Гросу хороша практически в любом из образов, но "нежный" ей идет чуть ли не больше всего.

Помимо прочего на архивных снимках певица показала себя еще до того, как ее лицо визуально изменилось, вероятно, из-за различных косметических и возможно даже хирургических процедур, а также до того, как из подростка-пышечки она превратилась в худышку.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя украинская певица Алина Гросу вызвала небывалый ажиотаж, подняв тему со смертельным коронавирусом, который стремительно распространяется по миру.

Девушка напугала поклонников свежим постом в своем микроблоге в Инстаграм. Алина обработала фото в графическом редакторе, сгустив краски и "пририсовав" дождь. Ее взволнованное и немного удрученное выражение лица в кадре всполошило фанатов.

Гросу позировала, стоя на самокате в синем пальто и такого же цвета фуражке.

Сообщалось, что 24-летняя украинская певица Алина Гросу покорила публику пикантным образом во время "Великого весняного концерту" исполнением новой песни "Грязные танцы".

Красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Алина предстала в теплом платье на пуговицах с длинными пышными рукавами. Бесспорно, изюминкой наряда стало до неприличия открытое декольте, от которого идет голова кругом. Завидный пышный бюст артистки никого не может оставить равнодушным. На одном из выложенных снимков Гросу крупным планом показала эту изюминку, не на шутку взбудоражив поклонников.

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