View this post on Instagram

Ребят, пока мы все дружно болеем и спрятались по домам..есть время для смены имиджа🤪 и я хочу провести опрос..у своих экспертов- у вас❤️ С какой причёской и каким цветом волос мне лучше всего?))) выбирайте фотку:) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟