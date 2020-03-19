Украинские звезды вместе с Министерством охраны здоровья распространили важное обращение по поводу карантина

Потап, Настя Каменских, Оля Полякова, TAYANNA, MONATIK, Олег Винник, DZIDZIO и другие представители нашего шоубиза рассказали о важных нюансах, о которых должен знать каждый украинец. В частности, звезды призывают граждан к самоизоляции, а при первых симптомах заболевания обратиться к семейному врачу (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Одна людина хворіє від вірусу - а десять від страху", - говорит Потап

"Давай закінчуй з цим", - акцентирует внимание на необходимости отбросить панику Полякова.

"Ми ще з вами зустрінемося на березі океану, але трохи згодом", - поддержал украинцев Винник.

"Карантин - це ще одна нагода присвятити час собі та своїй родині", - сообщила TAYANNA.

"Під час карантину уникай натовпу і звичайно я вірю в те, що все буде добре", - напомнила Каменских.

"І мийте частіше руки, з милом - і жоден коронавірус нам не страшний", - призвал DZIDZIO.

"А при перших симптомах хвороби - ізолюйся та звернися до сімейного лікаря", - попросил MONATIK.

Отметим, по состоянию на 22 часа 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Ранее мы сообщали, с подозрением на коронавирус в больницу обратился лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Артист рассказал о результатах теста в соцсети. По его словам, первый тест оказался отрицательным, но после того, как рентген показал одностороннюю пневмонию, он решил сделать второй. К счастью, коронавирус не подтвердился и в этот раз. В настоящее время Харчишин пребывает в одной из киевских клиник.

"Берегите себя, не теряйте юмора и ума! Ааа и еще ... Не занимайте на карантине много денег - все равно нужно будет отдать. Не надейтесь на то, что позиконадавач умрет 😇 Хорошего дня и приятной карантинки!", - пожелал певец украинцам.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".