Украинские звезды вместе с Министерством охраны здоровья распространили важное обращение по поводу карантина
Потап, Настя Каменских, Оля Полякова, TAYANNA, MONATIK, Олег Винник, DZIDZIO и другие представители нашего шоубиза рассказали о важных нюансах, о которых должен знать каждый украинец. В частности, звезды призывают граждан к самоизоляции, а при первых симптомах заболевания обратиться к семейному врачу (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Одна людина хворіє від вірусу - а десять від страху", - говорит Потап
"Давай закінчуй з цим", - акцентирует внимание на необходимости отбросить панику Полякова.
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"Ми ще з вами зустрінемося на березі океану, але трохи згодом", - поддержал украинцев Винник.
"Карантин - це ще одна нагода присвятити час собі та своїй родині", - сообщила TAYANNA.
"Під час карантину уникай натовпу і звичайно я вірю в те, що все буде добре", - напомнила Каменских.
"І мийте частіше руки, з милом - і жоден коронавірус нам не страшний", - призвал DZIDZIO.
"А при перших симптомах хвороби - ізолюйся та звернися до сімейного лікаря", - попросил MONATIK.
Отметим, по состоянию на 22 часа 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).
Ранее мы сообщали, с подозрением на коронавирус в больницу обратился лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Артист рассказал о результатах теста в соцсети. По его словам, первый тест оказался отрицательным, но после того, как рентген показал одностороннюю пневмонию, он решил сделать второй. К счастью, коронавирус не подтвердился и в этот раз. В настоящее время Харчишин пребывает в одной из киевских клиник.
"Берегите себя, не теряйте юмора и ума! Ааа и еще ... Не занимайте на карантине много денег - все равно нужно будет отдать. Не надейтесь на то, что позиконадавач умрет 😇 Хорошего дня и приятной карантинки!", - пожелал певец украинцам.
Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.
Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".