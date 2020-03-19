Известный композитор, продюсер популярной группы «ВИА Гра» Константин Меладзе поделился старым клипом своего брата Валерия Меладзе

Ролик на песню «Небеса» он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. Как известно, в этом клипе снималась популярная российская актриса Елизавета Боярская. В клипе она играла женщину в истерике, которую Меладзе брал на руки и нес домой.

«Ностальгическая среда», - подписал Константин пост.

За день клип пересмотрели более 25 тысяч раз. Поклонники начали хвалить творчество Константина. Но нашлись и те, кто начал смеяться над сюжетом клипа и над ролью Боярской.

«Каждый раз Аж до мурашек))) очень люблю ваше творчество!!! Спасибо вам!!!», «Каждая песня - творение искусства. Спасибо Константину за великолепное творчество, спасибо Валерию за блестящее исполнение», «У нее же туфли были на руках», «Очень красиво.... песня ...клип.... актриса....голос», «Каждый раз когда слышу балдею», «Шикарная Вещь! Сколько классных женщин пропадает», «Чё с ней?? Коронавирус», «Что с ней? Она пьяная?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Меладзе часто публикует на своей странице старые клипы своих подопечных, чтобы привлечь внимание к их творчеству и напомнить про удачные хиты.

Ранее мы писали, что Константин Меладзе опубликовал трогательный снимок с одной из солисток группы «ВИА Гра». На фото изображена 24-летняя Ольга Меганская, которая с 2018 года поет в коллективе. На снимке девушка в откровенном топике смотрит в сторону соблазнительным взглядом. Таким образом продюсер поздравил девушку с днем рождения.

Напомним, что Вера Брежнева не сдержалась и выдала правду об изменах Меладзе: «Спасибо, открыли глаза».

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