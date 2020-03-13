Відома співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка ВІА Гра, показала квіткове відео в Instagram

На кадрах Джанабаєва сидить у великому кріслі в коротких штанях і піджаку або чомусь подібному білого кольору. Образ Альбіна доповнила цікавою шпилькою і каблуками. Під ногами можна побачити букет квітів, що загорнутий в газету. В один момент вона кидає грудку кольорів, що у неї в руці. Після цього йде уповільнена зйомка зі сміхом співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Раз! Легкий помах руки і всі квіти біля ваших ніг..... гарного настрою", - написала Ксенія.

Фанати встигли подивитися відео більше 30 тисяч і написали кілька коментарів:

"Емоційно!!! Клас", "Ви так рідко даєте інтерв'ю). Але мені здається, ви цікава сильна жінка. Дуже хотілося б послухати вашу історію становлення. І те, як ви все це витримали, де брали сили)", "Альбіна, така відкрита посмішка у вас, ви така приємна жінка", "Неймовірна! Гарного Вам дня!", "І вам гарного настрою і відмінних вихідних )))", "А хто це за кадром до вас підійшов? Валерій то на гастролях", "Альбіна молодець сміється завжди щиро не як всі інші награно", "Ти мусоришь , а Меладзе прибирає?".

Раніше ми повідомляли, що екс-ВІА Гра - "руденька" - Альбіна Джанабаєва, покрасувалася на камеру в стильному вбранні. Дружина відомого російського виконавця Валерія Меладзе на своєму новому фото з'явилася в елегантному образі.

«Поділіться друзі, яку музику слухаєте і чи є серед вас любителі шансону? Яку жіночу пісню з цього репертуару можете порадити, щоб за душу взяло, і не відпускала...... дуже треба», - підписала артистка свій новий пост. На знімку видно, що Альбіна в сукні або комбінації з глибоким декольте, а то і зовсім в одному бра. Крім того, вона ефектно спустила з плечей свій плащ і загадково дивиться вдалину.

Нагадаємо, Джанабаєва у присутності Меладзе посвітила декольте перед іншими чоловіками

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