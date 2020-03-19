Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала архивный кадр, сделанный в рамках фотосессии для взрослых

После того, как стало известно о массовом закрытии общественно-культурных заведений, Слава осталась дома с детками на карантине. Это не мешает артистке пополнять социальные сети яркими снимками, замечаниями и информацией о том, как развлечь себя дома во время отдыха, информирует Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм звезда решила представить стильные кадры, на которых сверкнула пишными формами в прозрачном черном наряде. Звезда позировала с длинными волосами, ярким макияжем на лице и в доволньо откровенном наряде.

К слову, именно грудь певицы привлекает внимание к себе своей формой. Как известно, в свое время Слава изменила форму груди, поэтому подвергалась множеству критики в свой адрес от злобных комментаторов в социальных сетях. Тем не менее, многим фигура артистки нравится и сама она часто рассказывает о том, как добиться фигуры мечты и без пластики.

К примеру, вчера Слава Каминская раскрыла свои секреты похудения во время последней тренировки с тренером Андреем Хомицким. Во время занятия Слава показала топ лучших упражнений и под руководством тренера выполнила их сама.

Как можно увидеть во время записи, Андрей Хомицкий – персональный тренер – показал часть упражнений на проблемные зоны: внутреннюю поверхностью бедра, наружную, ягодицы, бока на животе, провисающую часть трицепса. Во время ролика Слава исполнила личный топ 4 лучших упражнений на указанные проблемные зоны.

Стоит отметить, что Слава активно следит за собой и, чтобы показывать стильные кадры на отдыхе в мини-бикини, звезда довольно много тренируется, пробует различные диеты и следит за собой.

Во время ролика, к примеру, Каминская в естественном виде и без макияжа поработала над своими проблемными зонами, постояла на планке и даже получила несколько дельных советов от персонального тренера Андрея Хомицкого во время занятий на тренажерах.

Также стоит отметить, что некоторые упражнения Слава выполняла не без труда – они были действительно непростыми и требовали правильной подготовки, поэтому тренеру пришлось следить за действиями звезды, помогая той провести не только хорошую разминку, но и полноценное занятие.

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