56-летняя российская певица Лолита Милявская поиздевалась над россиянами, которые наживаются на коронавирусе

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим роликом в своем микроблоге в Инстаграм, в котором заявила, что начинает производство собственной туалетной бумаги - ведь это так выгодно в настоящее время (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Лолита предстала крупным планом с идельными макияжем и укладкой.

"Не хочу отставать от зарабатывания денег 🤷‍♂ Ищу себя в «новое время» 🤓😂✌", - написала в соцсети Милявская.

В кадре же она более подробно рассказала о своем бизнес-проекте.

"Я поняла, что живу в эпоху, когда сметаются все просроченные продукты. Браво, ребята –заработали! Все, что лежало на полках, сметено. Больше всех заработали, наверное, и те, кто выпускает медицинские маски и туалетную бумагу. Поэтому я решила не отставать и начинаю производство собственной туалетной бумаги. Могу помочь не только нашей стране, но и всем", - поделилась Лолита, добавив, что ее туалетная бумага будет называться "Иди в ж*пу".

"Извините, пока у меня не было наборов печатей, я писала шариковой ручкой", – подытожила она.

Поклонники на ура восприняли идею артистки, подхватив ее саркастический настрой. Также многие поразились ее помолодевшему виду. Менее чем за сутки ролик собрал почти миллион "лайков".

"Покупаю самую большую партию😂😂😂 Ток с рукописным текстом, плачу любые деньги😂"

"Бизнес пошёл в гору!!!!💥💥💥💥!!!"

"Куда деньги переводить?"

"А на семью можно больше двух рулонов?😂😂😂👍👍"

"Как так можно выглядеть на 30 лет???? Подскажите" - "никак)✌️"

"Лола,я в свои 43 выгляжу старше👍😉Браво брависимо🥰"

"В России тоже туалетную бумагу скупают как сумасшедшие?!🤣🤣"

"Помолодели просто ппц💣,неужели правда мужья-основной источник старения👍👍😁"

Ранее мы сообщали, Лолита обескуражила видео вместе со своим массажистом, приехавшим из Египта. Оказывается, у звезды есть проблемы с позвоночником.

"За всю Жизнь, я могу назвать только несколько людей, включая китайцев, кто в совершенстве владеет этой Нужной профессией!", - подписала кадры артистка.

Напомним, Лолита озолотилась после развода с молодым мужем, раскрыты подробности

А еще Politeka сообщала, что Лолита без стеснения показала, как выглядит на самом деле, макияж уже не спасает

Также Politeka писала, что Лолита неожиданно рассказала, чей Крым на самом деле