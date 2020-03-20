Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", опубликовала фото в необычном наряде

Звезда блистала в длинном платье с пышной юбкой, которую она развеяла по ветру, пишет Politeka.net.

Красотку сфотографировали снизу, таким образом казалось, что она очень высокая: "Ничего себе размеры!".

Волосы Марта закинула назад, она совершенно не улыбалась и смотрала в камеру своими почти черными глазами.

При этом на артистке блестел черный верх видимо, из пайеток.

"#Chandelier", - не многословно подписала Марта свой черно-белый снимок, что означает "Люстра".

За два часа пост собрал почти 150 лайков и ни одного комментария.

Стоит отметить, что Марте Адамчук 33 года. Звезда родилась в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).

Артистка обучилась на магистра эстрадного вокала в Киевском Университете Культуры и Искусств.

Красотка учавствовала в шоу «Голос країни», пела в «Танцях з зірками», «Х-факторе», исполнила саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke”.

Напомним, Марта Адамчук сфотографировалась у зеркала, вокруг виднелся оформленный со вкусом интерьер - вероятно апартаменты гостиничные.

Отметим, что комментариев под фото было немного, но фаны Марты всегда отмечают ее естественную красоту и женскую привлекательность.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук сидела за рулем авто. Юбка ее пышного платья осталась на втором сиденье и кроме этого закрыла пол тела украинской знаменитости. Марта позировала в пиджаке, под которым виднелся блестящий гольф.

Она смотрела в камеру и улыбалась.

Волосы Адамчук зализала назад, посветив блестящими серьгами. Темные брови, чарующий взгляд и легкая улыбка - от этого нельзя отвести взгляд.

Напомним также, что Марта Адамчук удивила в пятницу, 13-го марта, мистическим образом во всем черном.

Девушка предстала в черном гольфе, который тесно обтянул ее упругие прелести, и в такого же цвета пальто.

Изюминкой соблазнительного образа стала прическа Марты: она сформировала идеальную "волну" и элегантно уложила на лоб. В комментариях ее так и окрестили "мисс челка".

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".