Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", опубликовала фото в необычном наряде
Звезда блистала в длинном платье с пышной юбкой, которую она развеяла по ветру, пишет Politeka.net.
Красотку сфотографировали снизу, таким образом казалось, что она очень высокая: "Ничего себе размеры!".
Волосы Марта закинула назад, она совершенно не улыбалась и смотрала в камеру своими почти черными глазами.
При этом на артистке блестел черный верх видимо, из пайеток.
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"#Chandelier", - не многословно подписала Марта свой черно-белый снимок, что означает "Люстра".
За два часа пост собрал почти 150 лайков и ни одного комментария.
Стоит отметить, что Марте Адамчук 33 года. Звезда родилась в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).
Артистка обучилась на магистра эстрадного вокала в Киевском Университете Культуры и Искусств.
Красотка учавствовала в шоу «Голос країни», пела в «Танцях з зірками», «Х-факторе», исполнила саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke”.
Напомним, Марта Адамчук сфотографировалась у зеркала, вокруг виднелся оформленный со вкусом интерьер - вероятно апартаменты гостиничные.
Отметим, что комментариев под фото было немного, но фаны Марты всегда отмечают ее естественную красоту и женскую привлекательность.
Ранее сообщалось, что Марта Адамчук сидела за рулем авто. Юбка ее пышного платья осталась на втором сиденье и кроме этого закрыла пол тела украинской знаменитости. Марта позировала в пиджаке, под которым виднелся блестящий гольф.
Она смотрела в камеру и улыбалась.
Волосы Адамчук зализала назад, посветив блестящими серьгами. Темные брови, чарующий взгляд и легкая улыбка - от этого нельзя отвести взгляд.
Напомним также, что Марта Адамчук удивила в пятницу, 13-го марта, мистическим образом во всем черном.
Девушка предстала в черном гольфе, который тесно обтянул ее упругие прелести, и в такого же цвета пальто.
Изюминкой соблазнительного образа стала прическа Марты: она сформировала идеальную "волну" и элегантно уложила на лоб. В комментариях ее так и окрестили "мисс челка".
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".
Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".
Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".