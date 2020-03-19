36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли в сериале "Великолепный век", показала идеальное лицо

Свежий снимок актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото крупным планом снято лицо Узерли, на котором нет ни одной морщинки. Более того, на нем нет даже следа от мимических морщин. Ее лицо на фото выглядит идеальным – фарфоровым как у куклы. Актриса одета по простому – в футболку синего цвета.

«Я посылаю чистую любовь и молитвы всем там! Мы, человеческие существа, сейчас сталкиваемся с огромной глобальной проблемой... это может быть самой большой проблемой нашего времени... пожалуйста, оставайтесь дома», - написала актриса.

Она поблагодарила медицинских работников, а также людей других профессий, которые в этот трудный момент поддерживают существование мира. Это продавцы, дворники, пожарные, полицейские.

Многие поддержали слова актрисы, а многие обратили внимание, что она выглядит превосходно. И это несмотря на то, что, по признанию самой актрисы, она перестаралась с ботоксом. Поклонники оставили под фото Узерли более 76 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась снимком из самолета в защитной белой маске. Этот снимок звезда опубликовала еще до того, как полмира ограничили авиасообщение между странами из-за пандемии коронавируса. На актрисе надета белая защитная маска и белые одноразовые резиновые перчатки.

Отметим, что эпидемия коронавируса никого не оставляет в стороне. Практически все звезды и знаменитости призывают людей во всем мире оставаться дома и придерживаться правил гигиены. Кстати, некоторые звезды и сами заразились коронавирусом. Например, актер Том Хэнкс и актриса Ольга Куриленко.

Напомним, что Мерьем Узерли в самых соблазнительных нарядах покрутилась на камеру: «Горячо!».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли переборщила с ботоксом и изуродовала лицо: "Я уже долгое время...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли засветила пикантные места в платье с разрезами: "Бесстыжая Хюррем".