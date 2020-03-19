Жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва поделилась трогательным снимком с семьей

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, стоит в обнимку со своими дочками Алисой и Амели. Старшая дочка уткнулась в отца, а младшая смеется и смотрит в камеру.

«Неоспоримая радость бесконечных объятий и наслаждение друг другом.. это и есть смысл. PS печём пироги, играем в настольные игры.. а вы?», - написала Ревва, намекая на карантин.

За час пост Анжелики собрал 3,5 тысячи лайков. Фанаты в восторге от семейного снимка.

«Так приятно смотреть на вас. Здоровья и счастья вам)», «Анжелика, у вас дети такие зайки! Обожаю вас», «Самая крутая семья, пример для миллионов! Спасибо Александру за песни! Вам за платья и часы. Амели за юмор. Алисе за талант», «Балдею от вашей семьи. Всего вам хорошего», «Вы самая красивая жена, дети и муж у вас очаровательные. Самая лучшая семья», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва сделала заявление по поводу коронавируса, который стремительно распространяется по миру. Для привлечения внимания она опубликовала свежий снимок, на котором одета в светлые джинсы по фигуре и модную кофту. Джинсы отлично подчеркивают стройность женщины. На фото Анжелика страстно смотрит в кадр. Сразу становится понятно, за что ее любит муж.

«Дорогие мои, самое время придумать новое приветствие!! Рукопожатие отменяется!!! Поцелуи при встрече отменяются! Так вы проявите любовь и заботу о близких и дорогих вам людях!!!», - заявила Ревва.

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