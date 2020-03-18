Стало відомо, що шоумен поміняв в собі

Артист Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожків, став справжнім секс-символом російської естради

На думку деяких, до зовнішності зірки доклав руку пластичний хірург. Чи це так, відповідав представник даної професії Тимур Хайдаров.

За припущенням пластичного хірурга, Олександр Ревва зробив ринопластику, пише peopletalk.ru. Як зазначив медик, раніше у співака була викривлена перегородка, але після операції ніс став рівніше і менше.

Також у Олександра тепер немає навислих повік завдяки блефаропластиці. Це видно, якщо придивитися, як зменшилися випнуті очі.

Також блефаропластика позбавила артита від зморшок в області очей, обвисання шкіри і мішків.

Крім того, на думку Хайдарова, Ревва зробив собі ін'єкції ботоксу і скорегував мімічні зморшки, що з'явилися через активну артикуляцію.

Пластичний хірург впевнений, що обличчя Пирожкова виглядає на даний момент дуже гладким і доглянутим, адже, ймовірно, процедура була виконана професіоналом. Природна міміка збереглася, а це важливо для актора.

Також змінився стиль артиста, який дуже йому пасує.

Пост, в якому розмістили фото з артистом зібрав за п'ять годин понад 3000 "лайків" і багато коментарів. Люди міркували, що міг змінити в собі співак.

"найголовніше зачіску виправив 👏🏻👏🏻", "Просто підстригся і відрастил бороду...", "Йому не треба було нічого виправляти, в цьому є весь ізюм", "Але, однозначно, йому все на користь 💫", "Волосся і борода", "Ботокс", "Здається,я єдина,кому він дуже неприємний", "Зуби", "Від хорошого життя покращав, погладшав і все )", "Стас Михайлов", "Мужикам то тим більше навіщо щось виправляти?", "Просто змужнів!!!", "МДА .!", "Брови", "А де «до» а де «після»? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Боже! Як був страшним, так і залишився 😂", "Зовсім немає змін!", "Все на місці👍", - написали користувачі мережі.

37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, опублікувала миле виео з шестирічною дочкою.

Тільки за день ролик подивилися майже 120 тисяч разів.

Нагадаємо, що молодша дочка Артура Пирожкова вразила дорослої витівкою, мама не стрималася: "Ділова ковбаса!".

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