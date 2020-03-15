37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, умлила публіку витівкою своєї молодшої дочки Амелі

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На ролику 6-річна дівчинка стоїть біля моря в спортивних штанях і толстовці. Вона імітує спів оперних співаків, після чого повертається до мами і каже: «Мам, кішка в шоці». Найімовірніше, мова йде про якусь бездомну кішку, яка була поряд у момент співу Амелі.

«І хай кішки будуть в шоці від вашого настрою!! Всім вселенської любові!! Разом ми сила!!!», - підписала Анжеліка свій пост.

За день ролик подивилися майже 120 тисяч разів. Шанувальники жінки в захваті від молодшої доньки зіркової пари.

«Як тато Саша пріколістка», «Батькова заміна», «Ой, мій улюблений Жужик! Сильно люблю, Маську!! Цілую в ніс!!», «Яка вона класна», «Це найкраща дівчинка, яку я коли небудь бачила! Лю! Ви найкраща сім'я!», «Красуня! Вся у вас», «Майбутня актриса Comedy Club», «Всім котикам почути цей божественний спів», «Диво-дитина», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва поділилася портретами своїх дочок – 12-річної Аліси і 6-річної Амелі. Старша дочка на малюнку дуже схожа на свою матір, в рисах обличчя вже видно риси Анжеліки. По молодшій доньці поки важко сказати, на кого з батьків вона більше схожа.

Зазначимо, що Олександр і Анжеліка Ревва часто діляться фотографіями і відео зі своїми дітьми. Видно, що вони проводять багато часу разом, незважаючи на те, що батько дуже зайнятий кар'єрою. До речі, сім'ю Ревви сьогодні вважають однією з найбільш зразкових в російському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, що молодша дочка Артура Пирожкова вразила дорослою витівкою, мама не стрималася: "Ділова ковбаса!".

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