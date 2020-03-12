37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зробила заяву з приводу коронавіруса, який стрімко розповсюджується по світу

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Для залучення уваги дівчина опублікувала свіжий знімок, на якому вона одягнена в світлі джинси по фігурі і модну кофту. Джинси відмінно підкреслюють стрункість жінки. На фото Анжеліка пристрасно дивиться в кадр. Відразу стає зрозуміло, за що її кохає чоловік.

«Дорогі мої, саме час придумати нове привітання!! Рукостискання відміняється!!! Поцілунки при зустрічі скасовуються! Так ви проявляєте любов і турботу про близьких і дорогих вам людей!!!», - заявила Ревва.

За півгодини пост Анжеліки зібрав більше тисячі лайків. Оперний співак Юсиф Ейвазов пожартував, що можна замість привітання стрибати 2 хвилини. Заодно і фітнес, зазначив він. Дружині Ревви жарт артиста сподобався. Вона запропонувала стрибати на скакалці.

Інші користувачі теж стали пропонувати свої варіанти привітання.

«Давайте один одному підморгувати», «Посмішка -це найважливіше. Це і мило і круто! А краще підходити, посміхатися і відразу співати рядки з пісень Олександра», «Просто помахати один одному», «Можна видавати звуки. Плескати долонями. Вухами. Пукати. Але тут складна техніка стримування. У Німеччині це нормально. Пора і нам ставати цивілізованими», «Пропоную придумати кричалку», «У нас в Італії поки не посадили на карантин ми або ліктем або ногою віталися», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва привітала своїх прихильників з 8 березня, супроводивши свій пост спокусливим знімком з нової фотосесії. Дівчина оголила свої довгі ноги, виставивши їх вперед. На Анжеліці надіто маленьке чорне плаття, а зверху на неї накинуто чоловічий піджак. Крім цього, Анжеліка зробила вечірній макіяж і укладку.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підрослими дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

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