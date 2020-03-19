Известная украинская певица Вера Брежнева показала, как проводит время с мужем Константином Меладзе во время самоизоляции

На кадрах можно увидеть Меладзе, который сидит за электронным пианино и играет. Константин был одет в футболку и сидел в большом кожаном кресле. На фоне можно увидеть диван с подушками. Судя по видео, Меладзе очень доволен игрой на пианино. За кадром говорила Вера, себя она не показала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вы чем занимаетесь?", - написала Вера.

Фанаты успели за час посмотреть видео почти 300 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Какие же вы счастливые. Счастья вам и побольше здоровья, а самое главное взаимопонимания и любви", "Бомбическое видео и космическая мелодия!", "Для любимый Веры Константин сделал эксклюзивный концерт))", "Когда нечем заняться сидя дома на карантине", "Вера, почему так мало ваших совместных фото и видео, выкладывайте пожалуйста чаще, за Вами интересно было б наблюдать))", "Шикарное времяпрепровождение в карантине! Ждём новых хитов", "А мы работаем, деток в садик ходит мало, жизнь потихоньку продолжается. Верочка здоровья всей Вашей семье".

Ранее мы сообщали, что известный композитор, продюсер популярной группы «ВИА Гра» Константин Меладзе поделился старым клипом своего брата Валерия Меладзе.

Ролик на песню «Небеса» он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Как известно, в этом клипе снималась популярная российская актриса Елизавета Боярская. В клипе она играла женщину в истерике, которую Меладзе брал на руки и нес домой.

«Ностальгическая среда», - подписал Константин пост.

За день клип пересмотрели более 25 тысяч раз. Поклонники начали хвалить творчество Константина.

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