Популярная певица Даша Астафьева поразила сеть изменениями в лице из-за участия во флешмобе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хорошо сказанное слово лучше метко брошенного топора», - говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Астафьева позирует с неудачной маской, которая «разнесла» ее лицо. Однако ее поклонники остались безмолвны – снимком звезда поделилась в Сторисе.

До этого мы писали, что знаменитая украинская суперблондинка не устает удивлять своих фанатов все более необычными образами. При этом не все из них создаются для сцены. Певица поделилась с поклонниками новым забавным видео в разделе Сториз своего Инстаграм.

На кадрах Полякова решила показать себя за таким интимным занятием, как прием пищи. При этом, для пущей комичности певица добавила на видео фильтр, искажающий ее лицо и наделяющий ее огромными щеками и губами.

«Ночная жрица! Ммм…ммм, как вкусно, ням-ням-ням», - произносит Полякова на видео, цитируя свою популярную песню.

К сожалению, поклонники певицы не смогли оценить ее юмор в комментариях, так как в разделе Сториз отсутствует такая функция.

Напомним, Полякова в одном халате показала свою гордость крупным планом: "аж глаза разбегаются".

Как сообщала Politeka, украинская певица ошарашила изменениями во внешности.

Также Politeka писала, что ненакрашенная Полякова показала лицо крупным планом, кадры облетели сеть.