Популярная певица Даша Астафьева поразила сеть изменениями в лице из-за участия во флешмобе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Хорошо сказанное слово лучше метко брошенного топора», - говорится в подписи.
Уточним, что на снимке Астафьева позирует с неудачной маской, которая «разнесла» ее лицо. Однако ее поклонники остались безмолвны – снимком звезда поделилась в Сторисе.
Зеленский проверился на коронавирус после случая заражения в Раде: "Тест оказался..."
Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда: фотодоказательство
«Спасибо, открыли глаза»: Брежнева не сдержалась и выдала правду об изменах Меладзе
Яркая победа Хижняка нокаутом попала на видео: "хватило одного раунда"
До этого мы писали, что знаменитая украинская суперблондинка не устает удивлять своих фанатов все более необычными образами. При этом не все из них создаются для сцены. Певица поделилась с поклонниками новым забавным видео в разделе Сториз своего Инстаграм.
На кадрах Полякова решила показать себя за таким интимным занятием, как прием пищи. При этом, для пущей комичности певица добавила на видео фильтр, искажающий ее лицо и наделяющий ее огромными щеками и губами.
«Ночная жрица! Ммм…ммм, как вкусно, ням-ням-ням», - произносит Полякова на видео, цитируя свою популярную песню.
К сожалению, поклонники певицы не смогли оценить ее юмор в комментариях, так как в разделе Сториз отсутствует такая функция.
Напомним, Полякова в одном халате показала свою гордость крупным планом: "аж глаза разбегаются".
Как сообщала Politeka, украинская певица ошарашила изменениями во внешности.
Также Politeka писала, что ненакрашенная Полякова показала лицо крупным планом, кадры облетели сеть.