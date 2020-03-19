Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк резко изменилась во внешности, напугав поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Идите сюда, мальчики. И получите три поцелуя сразу», - утверждает девушка.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк примеряет фильтр, который вместо глаз изображает ее губы.

При этом поклонников Никитюк решила лишить права что-либо сказать, опубликовав кадры в Сторис.

До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как правильно уберечь себя от коронавируса в новом видео

Артистка решила сняться в специальном ролике, призванном уберечь украинцев от заражения коронавируса.

Как известно, в стране подтверждены уже 14 случаев заражения, два из которых оказались летальными. По этому поводу звезды в социальных сетях призывают поклонников следить за гигиеной, мыть руки и, конечно же, надевать маски.

В новом ролике, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда с серьезным выражением лица принялась рассказывать о том, почему так важно мыть руки. При этом Леся успела пошутить во время видеозаписи, показывая тем самым, что ролик носит не только информационный характер.

«Ще якби знати де купити маски і антисептики 🤔Київ діліться інформацією 🙌», «Ну ващет руки надо было мыть всегда и до коронавируса», «Где маски взять?», «Леся, красотка. 👏👏👏👏👏Спасибо что ты с нами)», «Леся, Вы тоже будьте осторожны!!! ❤️🔥😍», «Леся, молодец, все правильно, епилемия есть и нужно с этим бороться», «Антисептики часто не применяйте. Нарушится баланс бактерий на коже и разовьется 1 монокультура устойчивая к антисептику», – написали пользователи сети.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру

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