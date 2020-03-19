Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая поразила выходкой во время отдыха на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный todolist», - говорится в сообщении.

Далее Горовая советует украинцам ряд дел, которые можно попробовать, пока сидите дома на карантине: сделать зарядку, медитацию, а также утреннюю пробежку. Все это девушка сопровождала кадрами того, как она тверкает.

«Божественная», «ауф», «огонь», «это слишком красиво», «ой все, ппшка», - пишут они.

До этого мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету.

Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера. На этот раз она показала фото иного стиля.

В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.

Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».

Также на фото невозможно не заметить выступившие мышцы на ногах Горовой.

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