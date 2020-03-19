Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая поразила выходкой во время отдыха на карантине
Об этом сообщает
Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный todolist», - говорится в сообщении.
Далее Горовая советует украинцам ряд дел, которые можно попробовать, пока сидите дома на карантине: сделать зарядку, медитацию, а также утреннюю пробежку. Все это девушка сопровождала кадрами того, как она тверкает.
«Божественная», «ауф», «огонь», «это слишком красиво», «ой все, ппшка», - пишут они.
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Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный #todolist Для тела: 1. Утренние медитации в прямом эфире от @hello_sashasasha 2. Попробовать тренироваться в режиме online со своим тренером (я уже планирую свои с @al_pohrebniak ) 3. Если не получается с online-тренировками, попробуй утреннюю зарядку: планка с попеременным касанием плеч (20 раз), планка - ноги поочерёдно тянем к груди (20 раз), джампинг-джек (20 раз), приседания с выпрыгиванием (20 раз) x3 раза такой сет + добавить растяжку в конце 4. Пробежки на свежем воздухе 5. Если переживаешь - а стоит ли бегать на улице - тебе в помощь пойдёт лестница в твоём доме! Количество подходов рассчитывайте учитывая ваш уровень подготовки! 6. Обязательные пешие прогулки! Сидеть дома - это хорошо, но выходить и дышать воздухом нужно! Просто избегать контактов с людьми! Вкусности: 1. Приготовить супер вкусный смузи - 1/2 авокадо, 1 банан, 100мл кокосового молока, замороженные ягоды, семена льна - все это в блендер. В сам смузи добавить любимую гранолу 🥣🧡 (спасибо @iartemova ) 2. Лаваш рол 🧡 смазываешь лаваш хумусом, выкладываешь наверх тофу (с маринадом можно баловаться, но мои любимые - соевый соус , кари паста), авокадо, морковку, капусту, помидор. Включаешь любимый сериал/открываешь книгу и наслаждаешься вкусовым оргазмом 😂🧡🌯 3. Покупаешь сосиски из шпината, делаешь омлет из тофу, добавляешь на свою тарелку овощей - вкусный и сытный завтрак готов 🧡🍲 4. Домашнее мороженное🤤 режешь банан, кладёшь в морозилку. Тем временем замачиваешь финики в воде. Через минут 30 взбиваешь это все в блендере , добавляешь немного кокосового молока , перемешиваешь. Выкладываешь все в формочку (либо просто в любую ёмкость) и в морозильник на минут 30. 🤞🏼🥰🍨 5. Не забываем про чиа с кокосовым молоком! Который мы замачиваем на ночь и на утро кушаем с тем, что душа пожелает - будь то фруктовое пюре, овсянка, гранола или простые фрукты!🥛 Если понравилось - могу периодически делать свои подборки и разбавлять сторис своими домашними делами 🧡🧸
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N A T A L I E (@natashka.gorovaya) on Mar 19, 2020 at 10:34am PDT
До этого мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету.
Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера. На этот раз она показала фото иного стиля.
В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.
Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».
Также на фото невозможно не заметить выступившие мышцы на ногах Горовой.
Напомним,
дочь Потапа без одежды и стыда показала себя в постели
А еще Politeka писала,
что дочь Потапа забыла об одежде и показала настоящую себя
Также Politeka сообщала,
что дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике