Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала жаркое фото в Инстаграм
На фото Алла позирует в топике и черных штанах, а образ дополнила беспроводными наушниками, которые можно заметить в ушах. Волосы в этот раз у нее были собраны в хвост. Одной рукой Добкина фотографировала себя сверху, а вторая лежала на гимнастическом шаре. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить кадр или написать комментарии. Все из-за того, что в сторис нет такой функции, куда опубликовано было фото.
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Ранее мы сообщали, что 26-летняя Алла Добкина, домохозяйка и молодая мамочка, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, обескуражила словами о панике и коронавирусе.
Девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, которые сопроводила напутствиями украинцам в связи с карантином из-за смертельного вируса COVID-19.
На снимках Алла предстала в одном из салонов косметики, в белой футболке с оригинальным принтом на груди и с сумкой на плече. Девушка нанесла яркий макияж, включая насыщенную красно-коричневую помаду и идеальные черные "стрелки", а также накрутила локоны.
Добкина пожелала всем терпения и здоровья, а также посоветовала поклонницам не "шастать" по ночным клубам во время карантина - лучше пересидеть дома.
Сообщалось, что дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла покрасовалась для типичного селфи в машине.
Молодая мама Алла Добкина покрасовалась в актульном в сезоне пальто а-ля "овечий" мех.
Алла в этот раз решила себя показать вблизи и при макияже, некоторые ее поклонники отметили, что дочь политика "настоящая красавица", другие пользователи писали о том, что у звезды сети "сделанные губы" и о том, что они очень большие.
Сама же Алла находится, похоже, в прекрасном настроении и наслаждается наступившей как календарной, так и погодной весной.
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