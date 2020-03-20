Участница шоу «Танці з зірками», актриса телевизионной программы «Дизель Шоу» Виктория Булитко рассказала о романе с хореографом Дмитрием Дикусаром

Подробности их отношений звезда осветила в интервью телепередаче "Звездный путь" на телеканале «Украина». Как известно, Булитко и Дикусар были партнерами на «Танцах». Как и многим другим парам, им приписывали романтические отношения.

Булитко рассказала, что их с хореографом связывали очень близкие отношения, но о романе речи не шло. У Виктории есть гражданский муж, с которым они живут уже более пяти лет. Мужчина работает в сфере IT. Кстати, муж предупреждал артистку, что ей будут приписывать роман с танцором. Булитко убеждает, что с Дмитрием Дикусаром даже после шоу они остались близкими друзьями, которые отправляют друг другу смешные видео. Другой статус их отношений, по словам актрисы, был бы невозможным.

Звезда призналась, что она за безопасные отношения, поэтому никогда не стала бы рисковать тем, что имеет ради мимолетного романа. Впрочем, в жизни у Булитко были и токсические отношения, о которых она предпочитает не вспоминать. Она призналась, что однажды ей пришлось сбежать пока его не было дома.

Также Булитко рассказала, что не стремится официально оформлять отношения с нынешним возлюбленным, так как уверена, что он с ней не «за борщ и не за пельмени».

Как известно, 34-летний хореограф Дмитрий Дикусар является бывшим мужем украинской певицы Ирины Билык. Они поженились после того, как вместе участвовали в проекте «Танці з зірками». В браке звезды прожили три года. Кроме этого, Дикусар был женат на хореографе Алене Шоптенко, с которой также прожил три года.

Напомним, что Ирина Билык перешла все границы и предупредила бывших мужей: "Хочется отомстить...".

А еще Politeka писала, что бывший муж Билык впервые раскрыл правду о расставании с женой: "Боль и страдания...".

Также Politeka сообщала о Билык, Комарове и других звездах, которые закрутили роман на шоу «Танці з зірками»: яркие фото пар.